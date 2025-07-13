拔插頭省電費？專家曝「拔錯恐花更多」　建議從3電器下手

▲拔掉插頭可省電，但專家提醒，並非所有電器都適合頻繁拔插。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多人為了節省電費，會在不使用電器時拔掉插頭，不過專家提醒，並非所有電器都適合頻繁拔插，若操作不當，反而可能導致設備損壞，要花更多錢來維修，若真要拔插頭省電，可從電視機、電腦、冷氣機下手。

根據日本媒體《FINANCIAL FIELD》報導，專家指出，電器插著電源時會產生待機耗電量，即使電器不使用，只要它在發電，就會產生電費。若拔掉電源插頭，就不會消耗待機功率，從而節省一些電費。

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根據日本資源能源廳的統計數據，待機耗電量較大的電器包括瓦斯熱水器（佔19%）、電視機（10%）、空調（8%）和電話（8%）。

專家列出拔掉插頭時的注意事項，建議可先從電視機下手，電視機是優先考慮節省待機用電的電器之一，外出不看電視時，建議關閉主電源並拔掉電視插頭。

再者，電腦也會消耗待機電量，要省電的話，請關閉電源並拔掉電源插頭。若不方便拔插頭，可啟用睡眠模式減少耗電。冷氣機在冬季可拔除插頭，不過在夏季重新使用前，應提前插電4至8小時，避免機器故障。

專家表示，拔掉電源插頭確實有節能效果，但冰箱和Wi-Fi機上盒則不適合拔掉電源，Wi-Fi機拔除則無法連接網路，若長時間不在家，可暫時拔除插頭；冰箱為了有效保存食物，插頭最好不要拔除。家用電器微波爐在關閉時不會消耗待機功率，沒必要為了省電而拔掉插頭。

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