社區管委會想賺外快！出租「外牆、公設」　少做1事恐違法

▲大廈管理委員會出租外牆、游泳池、KTV交誼廳等公共設施租金收入，核屬銷售勞務 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者陳致平／採訪報導

新建案推陳出新，不少建商為吸引買氣，主打社區設有游泳池、棋藝室、KTV交誼廳等休閒設施。然而，住戶實際入住後，相關維護費用隨之大幅增加。為增加管理基金財源，一些大樓管理委員會開始將大樓外牆出租以收取租金，或利用公設使用率偏低的時段開放予非住戶使用，並按次或計時收費。稅務專家提醒，這類收入均應依法辦理稅籍登記，以免觸法受罰。

財政部高雄國稅局指出，若管理委員會以其名義與他人訂立租賃契約，出租大樓外牆、屋頂、陽台、游泳池及KTV交誼廳等公共設施，或向非住戶使用者按次或計時收費，所得租金若納入管理基金使用，依據《加值型及非加值型營業稅法》第1條及第3條第2項規定，屬於銷售勞務，應依第28條辦理稅籍登記並依法課徵營業稅。。

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高雄國稅局進一步舉例說明，某大樓設有游泳池、健身房與KTV交誼廳，其管理委員會為增加基金收入，在住戶同意下，將游泳池與健身房開放予非住戶使用，並按次或計時收費。該收入即屬該管委會的銷售勞務，依法應辦理稅籍登記並課徵營業稅。

新興稽徵所補充說明，對於尚未辦理稅籍登記的社區管委會，若首次查獲，將以輔導方式協助補辦登記，並非立即處罰。此外，若每月出租公設所產生的營業額未達10萬元，屬免稅範圍；若超過10萬元但未達20萬元，則須依1%稅率按季課徵營業稅。提醒社區應審慎評估財務規模與稅務義務，以免誤觸法規紅線。