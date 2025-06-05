達欣工獲利、股利創新高　全體員工加薪10%

▲達欣工（2535）今（5日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

達欣工（2535）召開股東會，去年獲利創新高，配發現金股利3.75元也創新高，同時全體員工加薪10%。今年達欣推出3自建案，包括近來最夯的北士科個案，董事長王人正表示：「銷售成績出乎意料的好。」

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達欣工（2535）今（5日）召開股東會，承認2024年營收146.9億元、年增1.3%，稅後淨利達13.54億元、年增14%，EPS（每股純益）達5.21元，獲利創歷史新高。今日也通過配發現金股利3.75元，同步創歷年新高表現。

達欣2024年營造本業營收中，其中某科技廠龍頭就貢獻了約6~7成。法人估算，目前達欣工在建案總承攬規模約900億元，未完工程餘額約315億元。

達欣2024年營收除了營造本業外，也還有自建案中正區「東門馥寓」完工入帳，總銷約6億元。至於今年，達欣還有2自建案將完工認列，分別是信義區「信義文華」、南港區「南港達欣東匯」，總銷合計約45億元。

另外，達欣今年公開銷售3自建案，板橋區「濱河帝景」分回約17億元、北士科「達欣文萃」總銷33億元，另外Q4將推出「朱崙街案」，也就是中興高中舊址，合計總銷130億元。

▲達欣工（2535）近年稅後淨利整理。（表／記者項瀚製）

達欣董事長王人正會後接受媒體採訪，他表示：「輝達效應會持續很長一段時間，帶動北士科是肯定的，『達欣文萃』銷售成績出乎意料的好，我想很多客戶都是考慮到北士科的增值潛力，但當然我們產品也規劃得非常好。」

至於台灣的設廠需求，王人正表示：「先前大家熱議的赴美投資，問題不大，世界性的公司全球布局本就正常，事實上高科技公司在台設廠需求持續，至少8~10年。」

匯率方面，王人正表示：「雖然對出口產業有影響，但台灣的企業老闆都很聰明，相信都有相關的避險機制，不會一瞬間垮臺，而對達欣來講，有一些進口材料等等，對我們來說是受惠的。」

達欣考量物價上漲，落實員工照顧，2024年底進行較大幅度的薪資調整，使薪酬在同業更具市場競爭力。達欣副總陳士修透露：「全體員工調幅約10%，現在工程量體多，大家都在搶人，營建業不僅缺工，更缺工程師。」

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