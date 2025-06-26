新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

▲土城三大園區聚落加上捷運等交通建設齊步進行，結合產業與生活，預計轉型成猶如新北矽谷般最值得期待的科技新城。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著科技產業聚落頂埔AI智慧園區逐步成形、多功能複合式的司法園區持續開發，以及未來新北大巨蛋可能進駐，土城區正邁入前所未有的城市蛻變期。新北市政府大力推動多項重大建設與產業布局，加上即將於2027年完工的國道三號土城交流道，都可望帶動大量就業人口湧入，將徹底改變土城的經濟與生活形態，成為新北市最具成長潛力的新興重鎮。

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一個地區的發展潛力往往與人口成長呈現高度正相關。新北市政府城鄉發展局科長許仁成指出，土城地區隨著捷運板南線通車後，人口自民國84年的19萬人快速成長至目前近25萬人，顯示交通建設對於區域發展的重要性。目前土城的交通建設正加速進展中，包括預計於116年完工的金城快速道路，將進一步強化與鄰近地區的連結。捷運方面，除了既有的板南線貫穿雙北，預計於120年完工的萬大-樹林線也將設置4個土城站點，其中包含規劃為轉運樞紐的永寧轉運站；而即將於今年完工的三鶯線，未來還可延伸至桃園，屆時將形成更加綿密的捷運路網，進一步提升土城的交通便利性與區域吸引力。

許仁成進一步說明，土城目前有三大重點開發區域。首先是已建設完成、佔地約45公頃的「土城暫緩發展區市地重劃區」；其次為正在辦理中的「土城司法園區」，未來將遷入土城看守所並進行綠化改造；第三為近期通過的「土城暫緩發展區區段徵收區」，預計開發約14公頃的土地。

此外，土城也正積極推動多項工業區轉型與都更計畫。例如，長虹建設於永寧站旁的永寧工業區，將打造兩棟高科技廠辦大樓，並回饋30%的用地作為公共設施、公園綠地與道路使用；華南金控則推動工業區更新案；中華工程於雲端AI產業園區的開發案；順光企業則採用工業區立體化策略，並回饋一座活動中心；中工AI產業園區則屬於工業區都更案，未來將引進雲端與高科技領域企業進駐，為土城產業發展注入新動能。

土城位於板橋Tpark、土城產業園區以及遠東ABC園區的核心位置，隨著產業就業人口持續增加，帶動整體區域的消費力，也進一步推升居住需求，讓土城預期變成結合產業與生活優勢的新興城市。對此，台灣經濟研究院總監劉佩真表示：「土城的產業發展具備獨特性，不僅為新北市注入創新動能，更對整個大台北地區的經濟發展產生深遠影響。從板橋Tpark、土城三大產業園區、遠東ABC園區，到鴻海總部與中工雲宇宙等重大設施，都展現出高度的戰略要素與協同效應。」

劉佩真指出，土城的產業聚集效應具備多元化優勢，例如，板橋Tpark已吸引Google進駐，而土城產業園區則迎來鴻海總部及中工雲宇宙等新創與AI、雲端運算產業的發展，預期將推動土城在高科技領域進一步升級。劉佩真認為，土城的產業組成正朝向多元且完整的供應鏈發展，其地理位置亦具備明顯優勢，不論是通往新北各衛星城市或直達台北市中心，都極為便利。此外，土城亦可望持續享有如投資減免、租稅優惠等政策支持，強化其競爭力並加速產業升級。與南港軟體園區、內湖科學園區串連，加上輝達總部即將進駐北士科智慧專區，土城將有潛力成為大台北科技走廊的重要一環。

劉佩真說明，目前已有包括鴻海、正崴等科技大廠進駐土城，而台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，預期未來國內外企業將持續進駐，進一步強化當地就業機會與人口紅利。在供給面方面，政府也將加大對土城相關建設的投入。整體而言，無論是從需求、市場潛力或政策支持來看，土城的發展前景都極具潛力，未來預計呈現蓬勃成長。

房產專家田大全對「土城暫緩重劃區」表達高度看好，他指出，該區不僅匯聚了如日月光百貨、秀泰影城等大型商業設施，塑造生活休閒價值。在交通方面，土城暫緩重劃區坐擁捷運板南線，並將受惠於即將通車的三鶯線與萬大線，加上國道三號土城交流道，四通八達的交通網絡為區域發展再添動能。田大全也指出，目前包括土城醫院BOT案、司法與行政園區等大型公共建設正陸續推動中，搭配AI產業聚落的帶動與實際人口進駐所創造的消費需求，進一步推升該區的發展潛力，前景備受看好。

綜合政府政策布局、經濟學者分析與財經專家的觀察可以看出，土城已成為產業聚落與科技人才的新重鎮，而近期『土城暫緩發展區』的計畫正式通過，將完整串聯既有重劃區與司法園區，成為土城都市發展的最後一塊拼圖。未來這裡規劃有住宅商業區、文教設施、大量開放空間，以及公共托育與長照設施，全面提升區內生活機能，將土城打造成交通便利、產業完善且適合居住的優質新生活圈。」