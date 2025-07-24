做兩份工月領50K「想買高雄房」！他見價格心碎：頭期款要存19年

▲原PO想買間屬於自己的房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管房價高，很多人仍有買房夢，窩再小還是比沒有歸屬感來得好，一名網友表示，目前有兩份工作，月薪加總5萬元，希望有機會能在高雄買一間中古屋，但是看了房價後很崩潰，光是頭期款就要400萬元，必須省吃儉用19年才存得到。貼文曝光，網友建議她學投資，也有人佩服她有勇氣靠自己買房。

原PO在Dcard發文，在船務公司擔任業務，月薪約3萬1千元，另還兼職超商打工，雖然薪資不固定，大約介於1萬6到2萬2之間，兩份工作加總後，月收入大約落在4萬至5萬元之間，生活雖不寬裕，但她仍努力存錢，希望早日買下屬於自己的家。

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她將目標放在高雄的小港、前鎮、苓雅與鳳山等地區，想買間中古屋，但實際查價後卻發現，即使是中古屋，頭期款也得準備四百多萬。她計算後發現，若扣掉必要支出，每月存兩萬元，至少要存19年才能湊齊這筆錢，讓她不禁嘆「難道現在當有房人真的這麼難嗎？」

貼文掀起熱論，有過來人分享，「買房真的需要勇氣，4年前我買房了，今年要交屋，這樣算一算頭期款快80萬（1成）銀行核貸7成...從此要過著貸款人生，頭期款是我存很久的積蓄，我40幾歲了」、「我年齡跟妳一樣，靠自己也買房了，也在高雄，已住進新房子，妳的薪水不夠高，沒有花時間增進自己，體力活不可能做很久的，建議妳要先投資自己、學習、提高收入」。

另外也有網友建議，「身邊例子，拚高考或特考，或者跑船、開大車，但很辛苦，也有殯葬做到主管，工地做到包商」、「我前鎮買1000萬內的2房預售屋，我才存不到200萬也是買了啊，慢慢給工程款就買得起，如果你硬要存400多萬頭期款買3房，如果房價持續上漲，我只能說你這輩子都買不起」、「其實就買可以負擔的價格，還是有機會的」。