月薪4萬租屋仔想買房　急問：總價700萬岡山買得到？

▲三民區是傳統購屋熱區，銜接南、北高雄，生活機能佳，屋齡30年的公寓、大樓都有機會在總價700萬元內入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在PTT發問，透露目前尚在租屋中，月薪約4萬元，考量能負擔又要兼具生活品質，預算700萬元內想在高雄岡山買房，是否有機會？信義房屋專家透露，三民、鳳山生活機能佳，不考慮屋齡都能入手。

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原PO在PTT發文表示，他目前在南高雄工作，租屋中、月薪4萬元，評估自身財務能力後，預算鎖定在總價700萬元內入手無車位2房，中古屋也可以，因此保留100萬元進行裝潢，不考慮小港、大寮、林園等大車流量較高的區域，若岡山有機會在預算內購屋，之後也可以調職到岡山。

PO文一出，不少網友一致強調相對房價，原PO裝潢費用更高，並認為裝潢預算控制在30~50萬元即可，包括購買平價家具、換新燈具、簡單油漆或更新衛浴即可打造舒適空間，而且之後就算轉手，裝潢費用也很難反應在房價。

▲岡山、橋頭、楠梓等區，生活機能愈來愈便利也有產業議題，近年房市買氣相當旺盛。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源表示，高雄房市若可接受中古屋，對700萬元預算的買家仍相當友善，以機能來看，鳳山區生活機能佳，且具未來發展潛力，有LaLaport 高雄、空中鳳城等，也有捷運橘線經過，中古電梯大樓屋齡20年內、2房不含車位，稍加議價有機會壓至預算內。

三民區也是傳統購屋熱區，銜接南、北高雄，生活機能佳，之後又有高鐵南延轉進高雄車站的議題，未來將繼左營站後，具三鐵共構題材，交通便利性持續吸引民眾購屋，屋齡30年的公寓、大樓都有機會在預算內入手。

至於岡山，高雄市仲介公會副理事長吳庭輝指出，岡山區去年高雄醫學大學附設高醫岡山醫院開幕，又具捷運、台鐵岡山站、樂購廣場、秀泰影城等機能，附近的橋頭、楠梓等區，也有橋科、台積電等產業議題，近年房市買氣相當旺盛。

吳庭輝分析，當地生活機能也足以滿足日常需求，700萬元內可買到10~20年電梯大樓，屋齡相對較新，對於在南高雄工作的買家，若能申請調職至岡山，親民房價是一大優勢。

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