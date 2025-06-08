台中議員建議：建租金3000元「小坪數社宅」　盧秀燕回應了

▲台中市議員建議興建小坪數社宅，月租金3000元 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

國民黨台中市議員李中4日建議市府興建低公設小坪數青年及老人社宅，每月租金僅收新台幣3000元。市長盧秀燕說，低價低公設社宅構想不錯，將進行民調了解民眾想法後再研議。

推動居住正義，台中市持續興建社會住宅，部分社宅還標榜配備視聽或運動等公共設施。李中在市議會市政總質詢中指出，社宅公設越多，居住者的負擔也跟著增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李中表示，台中市目前興建中與已完工的社會住宅已超過1萬戶，市府每次社宅啟用時都會宣傳公共設施做得很好，但他認為台中的社宅蓋得太好了，也因此墊高興建費用，租金因此無法再降低，居住者實在無法在6年內存到買房的第1桶金。

李中建議市府，未來可規劃專門提供年輕人居住的工作住宅，以及老年人居住的養老房，空間不用太大，每間約6坪大小，租金每月只要新台幣3000元，如果蓋1萬戶，分別提供作為年輕人單身宿舍與老年人養老宅，應該相當有吸引力。

至於興建資金的來源，李中認為，市府可賣掉重劃區的部分抵費地，或以貸款方式興建，興建地點可尋找捷運藍線沿線土地，其中養老宅更可針對老人需求提供防滑或輪椅出入等相關設計，他並提醒盧秀燕可作為未來競選總統的重要政見。

盧秀燕表示，低價低公設社宅是不錯的構想，目前市府提供的社宅設施不錯，但價格高一點，將請住宅處針對目前住在社宅內的民眾或社會大眾做民調，了解一般民眾的想法後來研議。