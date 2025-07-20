房東裝監視器「對準廁所」規定一堆　男入住1月搬走：像坐牢

▲男子入住之後才發現房東列出諸多規定，入住一個月後忍無可忍搬離。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名48歲男子與女友租下雅房生活，但兩人的房東給出諸多規定，包括不可使用客廳等，讓他半夜上廁所經過客廳時只能自備手電筒當作照明。不過最讓他不能接受的地方，是家中安裝3個監視器，其中一個對準廁所方向，時時刻刻進行監視並發訊息警告，讓他直呼像坐牢。

新明日報報導，48歲男子葉國華當初透過臉書找到這間雅房並簽約，每月租金1050新幣（約新台幣2萬4500元），但簽約當時並未細讀租屋條款，且房仲並未特別交代說明，等到他入住之後才得知，原來屋主訂下的規定不下20條，就連洗澡、走路都被管。

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依據房東規定，房客只能在星期五使用洗衣機，不得在客廳使用手機或喧嘩，每次洗完澡都必須撿起掉落的毛髮，洗髮精、沐浴乳不得留在浴室等。葉國華說，因為房東不允許房客使用客廳或打開客廳的燈，所以當半夜上廁所時只能摸黑穿越客廳，因此他自備手電筒當作照明。

葉國華透露，他與女友在入住1個月之後忍無可忍，最終搬走，「我們時刻都被監視，房東還經常凌晨3、4點發訊息，警告我們不得違反租約條件」。

只不過這一切還沒結束，當葉國華搬家當日讓搬家工人使用廁所之後，房東以他違約讓外人進屋扣下一半押金，僅退還500多新幣（逾新台幣1.1萬元），還稱違約本該扣除全額押金。

在葉國華搬走之後，另一房客呂先生也選擇退租，「他甚至可以精準說出你哪一分鐘『犯錯』，然後警告你」，在入住初期為此失眠、甚至半夜夢到房東驚醒。

針對相關狀況，新加坡房仲業者說明，只要不違法，房東可在租賃合約列出任何條款，房客在簽約之前務必仔細閱讀，不明之處也應該詢問清楚。