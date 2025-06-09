壽司店開進永康區美食沙漠　年斥456萬簽15年長約

▲日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」持續展店，首度插旗永康，目前招牌已經掛上。（圖／翻攝自Facebook／永康大小事）

記者張雅雲／高雄報導

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」持續展店，台南目前共有3家分店，分店即將再加1，該店首度插旗永康，地點就在永大路上，佔地690坪，目前招牌已經掛上，正在施工中。信義房屋專家指出，月租金38萬元，符合區域行情。

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臉書粉專《永康大小事》有網友PO文，透露「永大路藏壽司Coming soon！」目前該店雖仍圍起圍籬，但店面大型招牌已搶先完工，店名也曝光，不少在地人都相當期待，直呼「永大路根本美食沙漠。」也有民眾說：「很期待藏壽司來永康，想吃就不用大老遠跑到市區了！」

藏壽司永康永大路店就位於永大路三段、八德街口，根據實登顯示，該地為2024年5月承租，土地面積690坪，月租金38萬元，租約達15年，租期從2024年6月20日至2040年4月19日，採階梯式調整，第1~3年為37萬9748元起，第13~15年每月租金＄46萬1586元。

▲永大路為永康區主要聯外幹道之一，沿線交通便利，且鄰近住宅區，又靠近永康火車站及永康交流道，可快速銜接南科、仁德。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋永康鹽行店長陳萱蓉表示，永大路為永康區主要聯外幹道之一，沿線交通便利，且鄰近住宅區，又靠近永康火車站及永康交流道，可快速銜接南科、仁德，具備吸引大量人流的潛力，目前該區土地租金約落在每坪500~550元之間。

陳萱蓉說：「大型連鎖店家習慣簽10年以上長約，而這條路因好停車、路寬大、空地多，除了藏壽司，還有麥當勞、寶雅、UNQULO同步都選擇插旗。」

區段尚有大面積土地可利用，可吸引更多知名連鎖品牌業者，朝大型獨立街邊店模式展店，慢慢形成熱門商圈，提升商圈整體價值性。

目前永大路屋齡5年內大樓，成交價落在30~34萬元，以及30年透天店住為主，地坪約25坪，價格2300~2800萬元。

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