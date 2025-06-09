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老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台灣爆出老牌營造廠旗下10案直接停工，有業者憂心政府政策再不鬆綁或祭出配套「建築業將集體斷氧」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

央行打炒房重拳祭出史上最嚴格限制貸款，加上受到國際情勢影響房市買氣不佳，繼花蓮、嘉義陸續有建商倒閉，北台灣也爆出老牌營造廠旗下10案直接停工的消息，有業者認為是單一個案，但也有業者憂心政府政策再不鬆綁或祭出配套「建築業將集體斷氧」。

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北台灣老牌營造廠高田營造，6月4日突發通知，坦言因關係企業的建設公司資金周轉困難，高田營造在營運受阻下，旗下承攬的10處工地全部停工。其中包含8件住宅案、2件公共工程類，10案承攬金額約10億元。

實際詢問營建業者、立穩營建董事長陳舜智，他坦言：「這件事受到建築業廣泛討論，不過以該營造公司來說，本身結構性問題就不小，以整個事件來看應是單一事件，但確實與放款限縮、存準率下降有直接關聯。」
 

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／ETtoday資料照）

▲北台灣爆出老牌營造廠旗下10案直接停工，有業者憂心政府政策再不鬆綁或祭出配套「建築業將集體斷氧」。（圖／資料照）

陳舜智說：「攤開停工的10場工地，該營造廠8住宅案中，多仰賴單一屬性、又單一建商，更糟的是皆互相交叉持有的關係企業，在量體小（10~50戶）、風險難控、營收提升困難下，尤其是小型工程成本高、調工不易，極易因一環資金中斷而停工。在房市走冷，建設端銷售不順、付款不及時，將財務風險轉嫁至營造廠，形成惡性循環。」

另外，陳舜智說：「營造公司收不到錢會直接宣布停工，也是風險止損的做法，這次發生停工事件的桃園營造廠，同步停工10個案件，代表自身客戶過度集中，遭建商所拖累，於是停工以求自保，以先保全公司為主，不過這樣對業主（建商）來說，就是重傷，但站在營造商處境，這是最佳解，也是直接止損的解套方式，屬於一種防衛機制。」

也有議論是因爲營造廠向銀行融資不易，「目前銀行並非完全不願融資給營造廠，但現行制度下，對住宅類建案貸款審核更趨嚴格，風險係數上升，優先資金流向大型建商及大型營造公司，資源分配失衡。」陳舜智說。

▲▼台北鳥瞰 。（圖／記者林裕豐攝）

▲目前營造整個環境都不好，材料物價維持高檔、缺工還是存在，我們應該思考是不是這個大環境，政府政策再不鬆綁或祭出配套，「建築業將集體斷氧」。（圖／資料照）

雖然看似高田營造事件為單一個案，但也有資深不動產開發商憂心說：「該營造廠不僅私人工程，其實還有公家單位，資金斷鏈也顯示現在整個銀行資金緊縮，這樣的影響，已經從消費者借不到款延燒到建商，現在連營造廠也是。」

不具名業者說：「目前營造整個環境都不好，材料物價維持高檔、缺工還是存在，再來今年開始課徵碳稅，成本的增加加上『缺工缺到天荒地老』，連這樣的中型營造廠，都會因為資金缺工等問題，產生無法營運，這波營造廠危機，一定會波及量體更小的中南部，影響層面無法估計，中央政策對民間不友善，我們應該思考是不是這個大環境，政府政策再不鬆綁或祭出配套，『建築業將集體斷氧』。」

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關鍵字：營造業停工央行政策房市影響台灣建築營造廠融資貸款央行存準率

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