插座「1情況」恐短路走火！台電示警：廚房最常發生

▲潮濕的天氣，要特別注意插座、插頭是否出現綠鏽。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日午後對流雲系發展旺盛，各地有局部大雨發生機率，全台濕氣重。而台灣電力公司也特別呼籲民眾，慎防插座孔「口吐綠沫」，插座或插頭中的金屬如果受潮，就會出現綠鏽氧化，造成導電面積縮小，插電時電阻會變高而發熱，若再加上周圍有可燃物、濕氣導電，就可能導致短路走火釀災。對此，台電也分享3大方式避免「積污導電」。

台電曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」指出，在潮濕、水氣重的天氣裡，務必檢查家中插座及插頭，有無灰塵髒污、鬆動情形或者銅綠氧化的現象。

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▲台電提醒民眾務必慎防插座孔「口吐綠沫」。（圖／翻攝自臉書＠TaiwanPowerCompany）

台電解釋，插座或插頭中的金屬如果受潮，就會出現綠繡氧化，導致導電面積縮小，插電時電阻就會變高、發熱，不僅持續耗電，也變成高溫熱源。若周遭又出現灰塵、毛髮等可燃物，加上濕氣導電，就恐導致短路走火釀災，尤其家中「廚房」發生的機率較高，提醒民眾要特別留意。

至於如何避免插座或插頭積污導電，台電分享3大方式遠離相關危險，包含先關閉電源，接著可戴上膠質手套，再以棉花棒沾走灰塵或者用「乾」抹布輕拭，定期清潔插座和插頭。

另外，若長期不需使用時，可以把插頭拔掉，除了可以省電之外，也能保障安全；若是插座鬆動或是出現綠鏽現象，則必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

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