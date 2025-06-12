透天新家隔壁突開神壇　網友求問：該解約還是吸香灰？

▲26歲上班族入手人生第一間房，特地選社區型透天別墅，意外發現隔壁鄰居即將改建成神壇，讓他心態崩潰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張雅雲／高雄報導

民眾購屋都知道千金買屋、萬金買鄰，有26歲上班族入手人生第一間房，特地選社區型透天別墅，沒想到在等待驗屋入住的過程中，意外發現隔壁鄰居即將改建成神壇，讓他心態崩潰，直呼「心如死灰」，忍不住上網問網友該解約還是吸香灰？

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原PO在網路論壇《Dcard》透露，他購屋前做了許多功課，評估價位與環境後選中社區型透天，認為地點與社區環境都相當理想，適合長期居住，沒想到簽約完在等待驗屋通知的階段，他前往工地查看興建進度時，赫然發現隔壁房屋掛上神壇的布條。

向現場工人確認，隔壁確定將改建為神壇，他坦言「直接心如死灰」，雖然自己沒有特定信仰，但擔心神壇的香火、活動噪音及人來人往會影響日常生活品質，忍不住上網問網友意見。PO文引發網友熱議，網友直言：「才26歲，難道要吸60年的香火煙？」、「能反悔勸你搬走。」

▲若選擇繼續居住，該社區成立管理委員會，可嘗試與其他住戶連署，向管委會反映問題，尋求協商解決方案。（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，若選擇繼續居住，該社區成立管理委員會後，可嘗試與其他住戶連署，向管委會反映問題，尋求協商解決方案，例如要求神壇業者調整運作方式以降低對周邊鄰居的影響，或是之後在自家考慮加裝全熱交換系統，或氣密隔音窗來減輕噪音與氣味。

之後也可透過《噪音管制法》、《空氣污染防制法》與鄰居溝通，降低影響，若不願繼續居住，建議搬家以免後續產生更多糾紛。因這類宗教信仰建築，會被歸類為所謂嫌惡設施，除噪音問題，也可能會造成人流出入較顯複雜，對周邊房價確實有所影響，建議購屋人若尚未入住，可評估未來價值進行解約或折損。

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