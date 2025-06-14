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央行開會「寬鬆可能性大」？資深房仲偏保守：鬆綁豈不起民怨

▲▼士林區房市空照圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離央行利率決策會議僅剩幾天，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲認為，雖然近期市場傳出央行可能走向寬鬆，但他個人仍持保守看法，估計「大概60%會維持或抑制、40%才是寬鬆」。他更指出，除了政策面與經濟因素，網路輿論風向與民怨，也可能左右央行的最終決策。

林姓房仲在粉專發文，他回顧，「從去年9月19日央行實施第七波信用管制至今，相信對於台灣房市交易的量與價的抑制，都達到了顯著的效果。」他觀察，市場也從以往的投資炒房盤，逐漸轉為以自住需求為主，或是長期持有的佈局者，「動輒五年十年以上」。

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而針對即將到來的6月19日央行理監事會議，他認為內部方向「應該已有定案」，但「剩下不到幾天的網路輿論風向，也會很大影響央行的態度」。尤其考量到明年選舉在即，他說若貿然放寬政策，「那豈不是民怨四起？」

不過他也坦言，如果真的出現寬鬆政策，也不至於太意外，「畢竟政府要是把房地產活水掐死，會不利於國庫財源稅收」。最後他總結，央行這次的政策走向，「大概60%是維持或抑制、40%才是寬鬆」，呼籲市場參與者保持冷靜，也不要太快下定論。

關鍵字：央行利率房市政策預測

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