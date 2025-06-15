送爸媽退休宅　專家曝裝潢「2區域是重點」！過來人：門一定要換

▲原PO買了一間房當爸媽的退休宅。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多家中有老人須照顧的民眾，在買房時會將有無電梯設施納入考量，一名女網友表示，買了一間電梯新房要給爸媽住，但煩惱裝潢要怎麼設計，希望打造一個舒適又安全的家，想知道要注意哪些細節。對此，信義房屋專家表示，防撞、防滑一定要有，玄關要夠寬敞，最好可以放椅子，衛浴要做無障礙空間。

有網友在Dcard發文，父母原本住在沒有電梯的五樓老公寓，每天須爬上爬下，讓她既心疼又擔憂。考量到長遠的生活品質，在台中市區購置一間兩房新成屋，作為父母的退休宅，目前正積極規劃裝潢，盼能為雙親打造一個安全又舒適的生活環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，新家環境不錯、生活機能也很便利，為了讓年邁父母住得舒適安心，裝潢規劃不馬虎，地板、家具材質、動線設計及收納空間都要列入考量，目前預算抓在80萬至100萬元之間，「房子要注意的細節真的比較多。」

貼文曝光，網友表示，「我覺得門要選大一點的，包含房門、浴室門，將來如果坐輪椅，要算上輪椅的寬度，我家門沒有改，後來長輩坐輪椅時就要喬的很正才能進出房間，不然輪子會卡到」、「馬桶旁邊要一個扶手，站不起來可以使力，不要浴缸，容易滑倒」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，衛浴一定要做無障礙設備，而且一定要防滑，屋內的設計要多一點把手，長輩行動時可以撐扶；另外，玄關一定要夠大，最好有椅子，長輩穿鞋脫鞋時可以坐著，原PO不妨多參考一些無障礙空間的裝潢，選適合的去做。