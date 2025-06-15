冷氣按「1鍵」省電12％！ 台電認證：睡覺吹整晚不傷荷包

▲台電教大家「按1鍵」就能省電12%~18%，吹整晚也很省電。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

夏天越來越熱，很多人睡前都會開冷氣。就有一名民眾表示，他夏天睡覺前都會開一整晚的冷氣，但女友卻習慣開定時，自從2人同居後，他常常半夜會被熱醒，讓他無奈直呼「真的好困擾」，話題引發討論。對此，台電曾表示，頻繁開關冷氣反而更耗電，教大家一招，只要在睡覺時設定「舒眠模式」，不但不會被冷醒或熱醒，且半夜會逐漸上升2至3度，省電12~18%。

一名男網友在論壇《Mobile01》發文抱怨，表示自己睡覺一定要整晚開冷氣，不過女友都會定時，而且只設定3小時。自從同居後，原PO每天清晨都會被熱醒，和女友溝通過許多次都無效，讓他無奈直言「真的好困擾」。

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貼文一出引起熱議，許多網友紛留言表示「變頻真的便宜，不用定時」、「以前用舊冷氣也都會定時2到3小時，現在換了變頻後，直接開到天亮」、「以前會定時，現在用變頻冷氣都會開早上，但如果天氣比較涼就會定時+吹電風扇」、「我家有小朋友，冷氣幾乎吹24小時，電費不會貴到哪裡」。

對此，台電曾分享吹冷氣省電的方式，冷氣溫度設定在26至28度最佳，每調高1度就能省電6％，再搭配電扇或循環扇，就能加速室內空氣循環快速降溫，達到省電效果；晚上睡覺時也可以開啟「舒眠模式」，讓冷氣隨著時間自動升高2到3度，避免半夜被冷醒，又能節能省電。

台電提醒，冷氣不要頻繁開關，這樣反而會耗掉更多電，如果要長時間使用冷氣，建議選用具節能標章、能源效率1級的變頻冷氣，另外定期清潔濾網可以提升冷氣循環效率，也能省下約10％電力。

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