同居平分房租　男友2個月不住「拒付錢」！全場勸分：有夠會算

▲男友表示，沒住就不用付租金。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

許多情侶穩定交往一段時間後，會選擇開始同居，但相愛容易相處難，一名女網友表示，跟男友一起租房同居，但因為房租的問題爭吵不休，當初說好房租平分，不過男友卻說7、8月不會住，因此不願付房租，讓她很傻眼，「一起租還有兩個月不要付的喔，太會算了吧」。

女網友在Dcard發文，和男友租了一間房子同居，當初雙方口頭說好房租每月平分，「我也因為是要一起住才決定租現在這間房。」不過，男友最近突然表示，7、8月不會住在家，不願意支付那兩個月的租金，要原PO全部扛下來。

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男友強調，早就說過7、8月不會住，但原PO認為，當時並沒有討論「不住就不用付租金」，而且房子是一起租的，又不是住旅館，不住就可以不用付錢，「這是一起租下來要長期住的啊，而且當初就是說好每個月一起分攤的，現在臨時說要變更真的讓我蠻煩惱的，是我太小氣嗎？還是他太不負責任？」

貼文曝光，網友喊扯，「他自己在外面租房，可以7、8月不租，9月再繼續住的道理嗎？有夠爛的這個人，快分手」、「這麼會算的男友，還要留著喔？」「記得叫他把沒住期間的東西搬出去，不付房租就別丟家當在這」、「這種人不適合一起過日子，連戀愛都不想，你一定會遇到更好的人」、「這人就算當室友也是超雷的那種」。