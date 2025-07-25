買房登記老婆名！婆婆怒「離婚怎麼辦」　她傻眼：頭款+房貸我付

▲婚後買房是不少夫妻的共同目標。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

一名人妻抱怨，她和老公討論好，由於她具公教資格，因此要將新買的房子登記在她名下，沒想到婆婆竟當場暴怒，打電話質問兒子「為什麼登記她名下，以後離婚怎麼辦？」讓她傻眼直呼「是希望我們離婚嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和老公2人都在外地工作，決定共同購屋時，因為她符合公教資格，房貸利率很低，因此夫妻協議將房屋登記她的名字。不料，婆婆得知後當場暴怒，甚至在她面前打電話質問兒子，「為什麼登記她名下，以後離婚怎麼辦？」聽見婆婆這番話，讓原PO直接傻眼，「剛結婚就想到離婚，妳是希望我們離婚嗎？」

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原PO無奈指出，房子的頭期款和房貸都是她出錢，但婆婆卻認為房子是老公買的，讓她感到不被尊重；甚至懷孕期間，婆婆不但未曾關心，甚至沒來看過她，就連生產當天也是她一人獨自面對，只有一隻狗陪伴她，「我懷孕跌倒，是狗最擔心我，雖然幫不上忙，但至少牠有關心。」

更讓原PO心寒的是，坐月子、甚至罹患腫瘤動手術期間，婆婆也從未來探視，但她仍宣稱「對她（原PO）像對女兒一樣」，讓她直呼「這話敢說我不敢聽！」

原PO也提到，婆婆對小姑與弟媳相當偏心，女兒留美離婚回家住不必做家事，還能穿名牌、當女王般對待。相形之下，她身為媳婦每日接送孩子，下班後要煮飯、洗碗、做家事，卻被批「真沒用，顧個小孩有多累」，甚至因懷孕、產後水腫腿變粗，被婆婆嘲笑「怎麼變那麼粗」。

原PO透露，丈夫為工程師，經常晚歸，育兒與家務幾乎一手包辦，婆婆卻私下批評她顧小孩也顧不好，表面關心、私下批評讓她壓力爆棚，「唯一的金孫是我血崩差點送命換來的，還不夠嗎？我圖你兒子什麼，我沒拿你兒子錢，都靠我自己賺！」

原PO感嘆道，後來她和老公提議再買一間房，登記在老公名下，婆婆竟嗆她「租給人，要多久才回本？」沒想到隔年房價就飆漲，目前已能賺1000萬，結果婆婆卻跟親戚朋友炫耀兒子在哪買房賺錢，讓她無奈直呼「有種苦真的很苦」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「這種我一律勸離婚」、「妳幾乎所有事情都靠自己，那有沒有先生真的也沒差，真的不要讓那些無關緊要的人來干擾妳，妳有能力獨立扛起一切，試問要一個廢渣老公要幹嘛？」「妳不走我也覺得妳更厲害，有辦法容忍。最後都會發現女生真的都要有錢有底氣，才不用看婆婆臉色」。