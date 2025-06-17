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利多不斷！大台北買這裡最抗跌　在地深耕35年「松陽千坪森態城」未演先轟動

▲▼土城,捷運,科技金三角,永寧站轉運站,松陽機構,森態城,首購。（圖／業者提供）

▲松陽機構近期將於捷運永寧站旁推出千坪規模的重磅指標新案。（圖／松陽機構提供，下同）

房產中心／綜合報導

隨著區域建設、科技產業發展逐漸到位，土城近期躍升成為房市發展熱區，周邊長虹科技智慧園區、國泰、中工AI雲宇宙園區，也創造近2萬個就業機會，科技金三角核心區所衍生出科技菁英的居住需求，加上永寧轉運站於今年正式啟用，板南線捷運永寧站周邊房價基期相對於台北市及鄰近板橋區來得親民，且區域內明星校區不少，高CP值與成熟的生活機能深得不少購屋客青睞。深耕土城35年超過半甲子的松陽機構，繼西門日新威秀商場案之後，近期又傳將於捷運永寧站旁推出千坪規模的重磅指標新案，據了解，此案尚未公開即已在房市圈掀起討論熱潮，憑藉品牌一條龍開發模式、千坪森態城市宜居規劃，強勢搶占永寧發展核心。市場人士更直言：「捷運萬大線、三鶯線與國道三號金城交流道即將陸續到位後，以及新開通的國道三號金城交流道加持下，成為板南線捷運房價凹陷區中最受矚目的一顆新星。

科技金三角正核心　土城成科技菁英移居新據點

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土城房市之所以能快速起飛，最關鍵的動能便來自「科技金三角」的完整成型。以頂埔科技園區、中和軟體園區及遠東通訊園區為核心的產業聚落，已吸引包括正崴、燿華、億光等重量級企業紛紛插旗，更帶動Google亞洲最大研發基地、微軟、Ericsson、Amazon等國際科技企業進駐周邊地帶，累計已創造超過2萬個高薪就業機會，進一步吸引大量高收入科技人口移入居住。此外，上櫃公司綠意開發永寧1號AI智能園區、旭峯SKY16時代廣場看好土城，也於永寧站周邊推出商辦產品，同樣吸引市場目光。在科技企業紛紛插旗，這股科技移居潮推動區域房市需求增長迅速，讓土城變金城，直接享受未來10年的發展黃金期，成為北台灣科技族與新生家庭的新興移居熱區。

▲▼土城,捷運,科技金三角,永寧站轉運站,松陽機構,森態城,首購。（圖／業者提供）

▲圖為遠東通訊園區。

轉運樞紐成形　永寧站串聯生活、就業與發展動能

今年2月正式啟用的永寧轉運站，即刻成為台北、新北與桃園間交通往來的重要樞紐。除了整併桃園市10條公車路線，更銜接板南線以及未來即將通車的捷運萬大線、三鶯線，搭配國道三號金城交流道與台65線，形成更加完善便捷的交通路網，大幅提升土城的生活便利性與交通效率。此外，新北市長侯友宜日前宣布，將在永寧站周邊興建佔地3700坪的青年專屬基地「You-niverse」，集結青年創業、藝術展演、科技研發與國際交流四大功能，堪稱新北版華山文創園區。同時，長虹集團亦投入百億元資金興建智慧產業園區，商辦量體接續到位，為土城帶來更多元的產業活力與就業經濟動能，進而帶動房市量能。由於永寧相較頂埔離台北都會圈更近一站，對於選擇居住在土城的人來說，具有不小的吸引力，其生活機能也相較重劃區成熟，如永寧生活圈以大潤發為中心，不但可採購生活用品，也有包含星巴克等知名連鎖餐飲，滿足居民的基礎生活育樂需求。

▲▼土城,捷運,科技金三角,永寧站轉運站,松陽機構,森態城,首購。（圖／業者提供）

▲圖為永寧轉運站。

環境生態優勢明顯　松陽機構千坪建案受矚目

不僅擁有交通與產業利多，土城永寧站周邊的生活品質也相當突出。三面環山的地理條件，讓居民得以享受天上山步道、向天山賞櫻、文筆山賞桐等豐富的自然資源，永寧廣場生態公園的樹海綠帶更是當地居民散步、休憩的絕佳去處。此外，區域內土城國中等明星學區資源完備，成為年輕家庭置產的重要考量。在多重優勢之下，深耕當地35年超過半甲子的松陽機構，選定捷運板南線永寧站核心地段，於升學名校土城國中正對面推出千坪規模的森態城市，此案融合品牌堅持的一條龍開發、厚工建築品質，搭配千坪森態城2-3房規劃，頗得年輕首購科技人及剛需首購小家庭的心，尚未公開即獲得市場熱切討論，對於許多重視學區的家長而言，不但能置產自住，更能取得就讀明星學區的門票。結合在地品牌信任度與區域實力，被視為近年新北最具備市場穿透力的新案，可望成為今年下半年土城房市焦點指標。

▲▼土城,捷運,科技金三角,永寧站轉運站,松陽機構,森態城,首購。（圖／業者提供）

▲圖為永寧廣場。

｜松陽馥麗｜

官網 https://fuli.songyang.tw/

專線 02-2268-8388

關鍵字：土城捷運科技金三角永寧站轉運站松陽機構森態城首購

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