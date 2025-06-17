作家張曼娟赴新疆！大讚「住宿便宜」1晚僅5千：難怪這麼夯

▲知名作家張曼娟分享新疆旅遊札記，坦言「近兩年來新疆旅行這麼夯，我想是可以理解」。（圖／翻攝自臉書／張曼娟）

圖文／CTWANT

知名作家張曼娟最近赴大陸新疆維吾爾族自治區旅遊後，同步在網上分享所見所聞。她表示，自己第一天搭10小時的車抵達北疆地區，之後除了一覽天山、賽里木湖、藍色喀贊其，也走到街上品嚐在地美食和水果。而她入住的雙人房旅館價格也相當親民，一晚只要新台幣5000多元，直言「近兩年來新疆旅行這麼夯，我想是可以理解。」

張曼娟在臉書一連分享多篇旅遊札記，慶幸自己在還不是太老的時候，來到北疆地區。她第一天花10小時車程抵達烏魯木齊，由於行程縮減，她很多時候得隨車停下來等牛群過馬路，但也正好能一覽天山景色，「天山寶馬是漢武帝的魂牽夢繫、天山雪蓮是武林傳說的救命丹。這是秦朝時的月氏和烏孫；是大唐王朝的突厥，此時『迪化』已經成為『烏魯木齊』，我們背過的地理已成了歷史，我們背過的歷史如此鮮明在眼前。」

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張曼娟之後抵達賽里木湖，她本以為沿路上一定會塞車，結果竟通行無阻地達目的地，「大湖、雪山、沼澤、森林、野花盛放的草原，確實如夢似幻，美不勝收。好多姐妹穿著飄飄裙、白色衣衫、頭戴花環，拍起照來仙氣十足，（我）雖然羨慕，但『臣妾做不到』，和旅伴們一起拍照，只能拍出草莽氣。」她也說當地天氣變化迅速，時雨時晴，「不管天氣如何，心情都很好。就是蘇東坡所謂的『也無風雨也無晴』的境界吧。」

此外，張曼娟還到訪位於伊犁哈薩克自治州的民俗村藍色喀贊其，她也坦言自己在整趟旅程前最擔心食物和廁所方便性，幸好廁所位置並不難找，但須自備洗手乳，食物也比她想像好吃，其中旅宿更讓她頗為讚嘆，「新疆的住宿隨價格而等級不同，我願意住舒服一點，因為旅途很勞頓，結果一不小心住太舒服，窗景無敵，還含豐盛早餐。」

她更形容，若是歐美或日本的類似房型與環境，可能須花新台幣2萬元左右才能入住，但她在新疆只花新台幣5000元左右，「近兩年來新疆旅行這麼夯，我想是可以理解。」

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