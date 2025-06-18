新青安核貸成數揭密　年收120~160萬成數最高

▲實際統計，2025年第一季聯徵中心資料，平均核貸成數71.82%，年收120~160萬元的申貸族，平均貸款成數最高，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新青安貸款出現看得到吃不到的情況，不少網友好奇到底年收入多少最好貸？實際統計，2025年第一季聯徵中心資料，平均核貸成數71.82%，年收120~160萬元的申貸族，平均貸款成數最高。專家認為，儘管政策提供新青安利率補貼，但銀行仍嚴格審核申貸人的財務條件。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計2025年第一季聯徵中心資料，平均核貸成數71.82%，年收120~160萬元的申貸族，平均貸款成數最高，達72.96%，其次為80~120萬元年收也佔了72.94%。

不過觀察，核貸成數也不是隨著年收越高就越好，年收80萬元以下和300萬元以上族群，平均核貸成數減至70.9%左右。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「銀行核貸，除了看不動產擔保品條件，最主要看申貸人財務能力，會顧慮收入負債比，也就是房貸和包括其他貸款等債務不得大於年收入的7成。」

張旭嵐指出：「日前有購屋者申請新青安未果，這也反映出，儘管政策提供新青安利率補貼，但銀行仍嚴格審核申貸人的財務條件。」

實際拆解新青安收支比試算方式，以千萬借款、30年、無寬限期計算，每月約要還款3.8萬元，（每期貸款支出＋1.7萬生活支出）＊1.8左右，可約略計算出月收入須得達到10萬元，換句話說年薪110~120萬元，屬於合理放貸年薪門檻。

不過，第一季年收80萬元以下的申貸人目前仍佔45.3%，顯示首購族還是購屋主力，對此第一建經研究中心副理張菱育提醒：「目前仍有新青安貸款等政策提供利率補貼，因此整體貸款條件相對優惠。不過購屋者應更重視自身財務條件與還款能力的評估，特別是收入有限的首購族群，更應預留資金緩衝空間，審慎規劃購屋計畫，以降低未來違約風險。」

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高