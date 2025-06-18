心疼小孩？台父母超肯幫付頭款　過來人「24歲買好的佔一半」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友在PTT發文感嘆，台灣房價高是不爭事實，很多人買房都會辦30年房貸，最困難的就是湊出幾百萬頭期款。但他觀察，很多台灣父母都會主動贊助子女，忍不住好奇，如果打算買1500萬的房子，頭期款約300萬，「這筆300萬的頭期款，父母親幫你出會是一種『理所當然』的事嗎？」引發話題。

原PO在PTT的home-sale板發文「跟父母拿幾百萬頭期，會是理所當然嗎？」文中指出，現在買房幾乎人人都辦理30年房貸，有時難的是湊出幾百萬頭期款，「但台灣很多父母都心疼小孩，通常幾百萬頭期款都直接付掉。」

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原PO假設，買一間1500萬三房含車位，兩成頭期款約300萬，會不會把父母親幫忙出頭期款視為理所當然？「畢竟以後父母親財產也是全留給子女，先跟他們拿頭期款也是天經地義是嗎？」

看到貼文後，就有人表示，「越貴的地方，應該越是如此。早期爸媽有屯台北市老公寓，賣掉其中幾間也能讓你換新。應該是說，很常見」、「中南部嫁女兒有的嫁妝是一棟透天」、「看過不少直接幫後代買房」、「不要羨慕別人，這就是社會現實」、「早就幫小孩子買好了，觀察大概18歲買好的有1/10左右；24歲買好的大概有1/5，扣掉一半沒能力幫的，其他還在找房。」