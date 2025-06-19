具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

記者項瀚／台北報導

女星大S病逝，長眠「金寶山」，具俊曄每天都到金寶山思念大S，令人不捨與感動。然而，從台北開車到金寶山約要1小時車程，據了解，具俊曄2個月前就在金山看房，該案為新成屋案，鄰近金寶山，甚至部分戶別從陽台往山上看，就可看到金寶山。

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▲約2個月前具俊曄到新北金山看房子「四季茗園」，該案鄰近金寶山園區。（圖／翻攝自住展）

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，長眠新北金山區「金寶山」。據4月時報導，白冰冰轉述與S媽通話內容：「S媽說歐巴（具俊曄）每天都到金寶山，讓她揪感心，S媽提到歐巴、小S的心情都走不出來。」

據Google Maps顯示，從台北市中心開車到金寶山，就算是平日離峰時間，也要近1小時車程。而具俊曄每天堅持從台北到金寶山，只為思念大S，令人不捨與感動。

金山在地民眾肯定地告訴《ETtoday新聞雲》記者，約在2個月前具俊曄到金山看房子。據了解，該案是剛完工的成屋案「四季茗園」，至於有沒有買？記者致電負責代銷的弘璽地產，但該公司不予回應。

「四季茗園」為地上7層的華廈社區，規劃2~3房，共計48戶，座落在中山路401巷，鄰近金寶山園區，開車約10分鐘即可抵達。據實價登錄顯示，該案目前已銷售27戶，成交單價約在23~33萬元間，總價在則落在764~1526萬元間。

▲女星大S病逝，長眠「金寶山」。（圖／記者李毓康攝）

當地不動產業者、群盛不動產董事長李玉郎表示，「四季茗園」屬於金山蛋白區，生活機能略為遜色，但相對環境清幽，並具有山景、海景，部分戶別還能直接看到金寶山景色，是個不錯的案子，成交單價23~33萬元符合行情。

李玉郎進一步表示，金山的新建案不多，市中心價格會略高一點，最具指標性的就是中正路上的「尖兵溱水」，為15層大樓社區，設定為溫泉住宅，且區域生活機能便利，每坪成交均價32.7萬元，最高單價達38.6萬元，也是金山區最高價。

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，金山溫泉宅，尤其是小坪數戶型，主要買盤來自雙北客，作為第二屋、度假宅使用，而若是3~4房一般住宅，雙北客、在地客比例大約各半。

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