ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北首宗成功自主更新案　海砂屋翻新價飆3倍

蘆洲熱血民眾揪團都更，海砂老公寓翻身新宅，是新北市首宗成功自主更新案。

▲蘆洲熱血民眾揪團都更，海砂老公寓翻身新宅，是新北市首宗成功自主更新案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人在家中坐，石塊掉下來，曝露的鋼筋細如竹筷，已是這類危老住宅居民的日常。台灣正陷入屋老、人老的雙老螺旋，統計至2024年，全國屋齡超過30年的老宅超過500萬戶，占全國總住宅存量比例55.7％，尤以台北市平均屋齡40年以上最老，占比高達36％。專家呼籲，都更不能等，對於海砂屋、輻射屋、耐震不足的危樓等房屋，尤應啟動防災型都更。

而民眾與其被動等待建商上門談合建，為自身分配權益與建商、左鄰右舍諜對諜，還不如自己主導，更新後價值100％分回，售屋利潤住戶共享。「家園保衛戰，我們自己來！」本刊採訪新北市蘆洲住戶，是新北市首宗成功自主更新案，一群熱血民眾揪團都更，讓年已半百的老公寓蛻變為新宅，房價更是翻倍漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前常見的都更模式，包含公辦都更、民辦都更及自辦都更三條路。前兩者仰賴政府或建商主動提案；唯自辦都更能讓住戶自己做主、掌握進程。而在保衛家園及最大化自身權益的帶動下，近年自主更新案件量已逐步攀升至3成。

新北市蘆洲捷運徐匯中學站附近的13層新大樓就是一例，而這件新北市首宗自辦都更的成功案例，則要從10多年前住戶面對頻頻襲來的居住危機開始說起。

5年前這棟房子原本是「不堪補強」、達最嚴重程度的海砂屋，多家建商洽談未果，住戶勇敢站起來、自主揪團都更，費時12年的等待，歷經鄰居反彈、唇舌之爭，最後在2023年蛻變成如今樣貌。

回顧那年炎夏，住戶劉有祺下班回到蘆洲公寓一樓住家，頂樓鄰居張太太慌張跑來求助，「臥室床上掉落一大塊混凝土，如果是半夜睡覺時掉落，該有多危險？」劉有祺為人熱心，鄰居常到他家串門子，「前幾天鄰居也抱怨家裡天花板又掉東西了！才發現鋼筋細如竹筷，遇到下雨就漏水。」

裂痕爬滿老厝，滿牆的壁癌持續擴散，劉有祺堅持居家安全不能等，他決定召集鄰居出資，每戶收取6,000元、湊足18萬元，送驗檢測海砂屋，一場家園保衛戰就此展開。

「驗出結構損害達最嚴重的『不堪補強』程度，隨時有坍塌風險，必須拆除重建，我嚇了一跳，打電話找當初蓋這棟房子的建商，評估重建的可能性。」劉有祺無奈地說，原本的建商、營造廠早已不知去向，只好被動等待其他家建商來談都更。

陸續有5、6家建商找上門，平靜的家園掀起波瀾，左鄰右舍躁動，出現反彈聲浪，「都更不會成功的啦！我一樓院子有空中花園、還能隔出2個停車位，都更之後哪有這麼好康？」也有人說，「不用急啦！政府還會釋出更多的都更獎勵，況且我家的海砂受損狀況也沒這麼嚴重。」

2011年的海砂屋重建規定，要達到100％同意才可拆除，「一戶都不能少，建商一戶一戶談，講到口水都乾啦！最後說我們這區協商整合太困難，再加上基地面積僅201坪較小，他們完工後銷售沒賺頭，都退場了。」半年過去，海砂持續惡化，「住在海砂屋就像不定時炸彈，如果我們不自救，沒人會幫我們。」於是劉有祺決定自己蓋房子，2013年召集住戶籌組自主更新會。

一群門外漢扛起蓋新房子的重責大任，劉有祺壓力山大，他依循新北市府都更處的指導，陸續尋找估價師、建築師及中華建經，同步擊破住戶們對都更的看法，向銀行信託土地，基地面積201坪，向銀行貸款2.89億元，全體住戶遴選營造廠來蓋房子。

再依據估價師評估各地主的權益比例，分回居住面積，以劉有祺為例，自家土地9坪，權益比例3.68％，可分回面積計算：總分回坪數898.47坪x權益比例3.68％= 33.06坪，「我想選擇四房房型，權狀坪數47.54坪，以估價師評估完工後價值，每坪41萬計算，我要再補593.68萬元入住新宅。」劉有祺說。

以目前蘆洲每坪60萬元來看，劉有祺的新房子價值2852.4萬元，相較他原老舊公寓僅900萬元，為了選擇四房補進593.68萬元，總計1493.68萬元，劉有祺的資產等於翻倍漲。


更多鏡週刊報導
理財專題／一場沒有退路的家園保衛戰　住戶揪團都更老屋變新宅
理財專題／不靠建商也能翻新老屋　都更三條路自主更新勝出
自辦都更房價翻倍2／30戶難整合、財壓沉重　他3招破解讓都更成真

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首購族轉戰「外圍的外圍」　路竹房價首破3字頭

南部科學園區高雄園區位於高雄路竹區，已靠近台南，以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。專家表示，路竹旁邊的岡山，房價已出現4字頭，出現排擠效應，自住客轉往「外圍的外圍」區購屋，推升路竹房價首度站上3字頭。

2小時前

【廣編】房產銷售邁向全新2.0　得意佳VIP御見中心揭幕啟用

得意佳建築行銷團隊洞察此趨勢，推出全新「VIP御見中心」，為客戶打造高端購屋體驗。此中心結合品牌聯盟、活動講座與專業說明會，重新定義房產銷售模式，讓購屋過程兼具專業服務與生活品味。

3小時前

【廣編】創富過程即將改變　《AI理家》提供一站式房產資訊入口新體驗

由富比士網路科技與inHom潮居科技共同開發的對話式搜尋引擎《AI理家》，於今日（6/19）正式上線，主打房地產資訊整合，讓使用者能快速找到置產選項與投資機會。

3小時前

SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

人潮就是錢潮，以往高雄火車站因20年的交通黑暗期，指標店面陸續出走，沒想到去年底新車站完工後，吸引速食業者回流，短短1條路35公尺就有5家速食店，SUKIYA也將進駐該商圈，屆時高雄將首度出現速食3強鼎立，再度重回戰國時代。

4小時前

台中30年拖吊場變圖書館　 他砸1.2億送市府明年完工

台中市南屯區已經營30年的文心拖吊場，台中市府今（19）日宣布「羅布森圖書館」正式動土，該館由「羅布森書蟲房」創辦人汪世旭捐資1.2億元，邀請來台灣建築業最強組合半畝塘環境整合團隊與麗明營造打造公益圖書館，預計2026年底完工。

5小時前

宏普坦言「4年未購地」　董座無奈：地價處高基期

宏普（2536）召開股東會，估今年完工案量可達100億元，有望推升營收獲利成長。董事長游武龍會後接受採訪，他表示土地處於高基期，宏普保守經營，已4年未購地，但土地庫存充沛。此外他強調，即便房市大環境不好，但蛋黃區地段剛需仍在，基於成本因素，房價下跌也不容易。

5小時前

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

女星大S病逝，長眠「金寶山」，具俊曄每天都到金寶山思念大S，令人不捨與感動。然而，從台北開車到金寶山約要1小時車程，據了解，具俊曄2個月前就在金山看房，該案為新成屋案，鄰近金寶山，甚至部分戶別從陽台往山上看，就可看到金寶山。

6小時前

他寫信翻轉「永康商圈40年老宅」　躍身綠建築豪宅

走在台北市的巷弄間，常可見外牆斑駁、管線裸露的老舊公寓，不僅影響市容美觀，更潛藏居住安全的隱憂。台灣正面臨一場與時間賽跑的老屋重建危機，然而都更仍舊牛步化。本刊採訪北市永康商圈、連雲街的自辦都更住戶于復華，住在40年老公寓裡的平凡住戶，用信任和智慧共同打造居住安全，化身綠建築價值翻倍。

8小時前

新北首宗成功自主更新案　海砂屋翻新價飆3倍

人在家中坐，石塊掉下來，曝露的鋼筋細如竹筷，已是這類危老住宅居民的日常。台灣正陷入屋老、人老的雙老螺旋，統計至2024年，全國屋齡超過30年的老宅超過500萬戶，占全國總住宅存量比例55.7％，尤以台北市平均屋齡40年以上最老，占比高達36％。專家呼籲，都更不能等，對於海砂屋、輻射屋、耐震不足的危樓等房屋，尤應啟動防災型都更。

8小時前

一等就是25年！　信義區40年海砂老宅終於拆除改建

位於北市精華地段信義區、年邁的40歲海砂老屋「力霸皇家」社區，挺過25年的天搖地動，終於在6月初拆除改建，由昇陽建設擔任實施者，是北市規模第4大的海砂屋都更案。本刊曾在3年前採訪該社區住戶魏阿姨（化名），她談話中掩不住興奮，「這棟黃標危樓終於拆掉了，我忐忑的心也能安放了。」

8小時前

【全面戰爭警告】伊朗警告：美國別插手！誓言強烈反擊以色列

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民..

寵兒「築間」房東求售1億店面4..

昔台南地標百貨繁華落幕　整棟只..

台中牛排館養蚊2年　「粉紅招牌..

龍巖「台中最大陰宅」案　爆擋土..

住大安區爽翻？土生土長過來人曝..

想要「極簡風」　房客私自賣掉屋..

一等就是25年！　信義區40年..

新北首宗成功自主更新案　海砂屋..

房市版違約交割風暴　7年級購屋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首購族轉戰「外圍的外圍」　路竹..

房產銷售邁向全新2.0　得意佳..

《AI理家》提供一站式房產資訊..

SUKIYA共砸至少2千萬租金..

台中30年拖吊場變圖書館　 他..

宏普坦言「4年未購地」　董座無..

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民..

他寫信翻轉「永康商圈40年老宅..

新北首宗成功自主更新案　海砂屋..

一等就是25年！　信義區40年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366