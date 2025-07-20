低薪租屋VS高薪置產　生活品質「關鍵是買房？」大票吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，常聽到人說不買房是不想降低生活品質，但仔細一看，這些人大多月薪不到5萬，生活開銷本就有限。他好奇反問，「買房的人如果是月薪25萬、房貸10萬，扣完也還有15萬啊！花個1/3就有前者的品質了吧？」認為不買房就有高品質生活根本說不過去。

原PO在PTT的home-sale板發文「低薪租屋跟高薪置產的生活品質？」有人主張「不婚不生不買房，快樂一生」，但他認為，這類人大多是月薪不到5萬的低薪組，即使省下房貸，生活支出也就5萬內。

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可是月收25萬的話，即使繳10萬房貸，也還有15萬扣打可用，「花個1/3就有前者的品質了吧？可是前者仍堅持不買房乃高品質生活的關鍵，為什麼會這樣呢？」

貼文引發討論，「如果有被動收入，每個月25萬，然後不生不婚，他不買房其實ok的」、「廢話嗎==，月收5萬用買的繳3萬房貸，用租的1.5萬，買了還活個毛」、「租房房東隨時叫你滾，淪落街頭跟人家談什麼生活品質」、「啊買了一個月只剩1萬，哪來的生活品質？」

還有人直呼，「痾…目標就不一樣怎攪和在一起比？同樣5萬，一個月繳2萬房貸跟月繳8K租房，誰會比較有餘裕？」「生活品質不是只看錢，時間更是影響品質的原因」、「都低薪了還要談什麼生活品質」、「反過來說，5萬去背房貸不是連品質都沒有？」