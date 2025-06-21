3屯區中古屋成限貸災區　北屯均價「1坪降2萬」

▲根據實登揭露，台中3大屯區有感成交均價下降，其中北屯區單季單坪平均下降2萬元最驚人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

3大屯區為台中房市指標，中古屋市場成為央行限貸令下第一線重災區。根據實登揭露，3大屯區有感成交均價下降，其中北屯區單季單坪平均下降2萬元最驚人。

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根據實價登錄揭露，3大屯區排除車位、透天厝、農舍、工廠及倉庫不計算單價之案例後，不僅交易量下跌，實際觀察成交價格，北屯區第一季平均成交單價為32.28萬元，但自4月截至目前為止，平均單價下降至30.28 萬元，單坪降幅2萬元。

西屯區的部分，則是自平均單價為34.13萬元，降至平均單價為33.65 萬元，單坪降幅0.48萬元，南屯區則是自平均單價為34.24萬元，降至平均單價為33.4萬元，單坪降0.84萬元。

▼ 台中3大屯區第一季至今成交單價列表（資料來源：實價登錄）



區域 第一季平均成交單價 (萬元/坪) 4月後平均成交單價 (萬元/坪) 坪數降幅 (萬元/坪) 北屯區 32.28 30.28 2.00 西屯區 34.13 33.65 0.48 南屯區 34.24 33.40 0.84

對於3大屯區成交價下修，代銷業者、丰格不動產白洪章認為：「受整體經濟環境影響，主要是民眾購屋信心降低，加上打炒房政策發酵，市場觀望氣氛濃厚。」

「台中3大屯區的中古屋與預售屋交易量在2025年相較去年同期、甚至過往10年來說，都是真的冷清，量修價跌是趨勢，但下修幅度目前看起來都還不是拋售、賠售階段。」白洪章說。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠則表示：「今年很明顯從第一季房市就出現價量雙跌格局，除了顯示市場熱度進一步降溫外，最主要就是政策、利率、市場信心。」

▲財富效應轉負抑制消費與購屋意願，在景氣趨緩、政策變數增多與資金緊縮的多重壓力下，房市前景不甚樂觀。（圖／記者陳筱惠攝）

陳孟筠也認為：「由此可見，購屋族對貸款條件敏感，嚴格放貸與市場觀望氛圍交互影響，導致市場降溫；此外，美國於4月初啟動新關稅政策，引發全球股市重挫，財富效應轉負抑制消費與購屋意願，在景氣趨緩、政策變數增多與資金緊縮的多重壓力下，房市前景不甚樂觀。」

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