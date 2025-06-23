揭秘輝達為何情定北士科　「ETtoday房勢前瞻講座」6/26首播登場

▲「ETtoday房勢前瞻講座」第一集將在6月26日晚間7點首播，內容扎實精彩，絕對收穫滿滿。（圖／ETtoday製）

記者項瀚／台北報導

全球GPU與AI晶片龍頭輝達（Nvidia）5月19日宣布海外總部落腳北投士林科技園區，重磅消息讓人振奮，也掀起房市話題熱議。然而，為什麼北士科雀屏中選？輝達與台灣AI產業的核心起點北士科，將帶領台北房市開啟什麼樣的新境界？

「 ETtoday房勢前瞻講座」第一集攜手國內指標性代銷建設集團甲山林，針對台灣AI科技產業、輝達進駐北士科、台北市北區房市等面向進行深度探討與分析，將在6月26日晚間7點首播，內容扎實精彩，絕對收穫滿滿，記得鎖定東森新聞雲ETtoday臉書粉絲團。

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「 ETtoday房勢前瞻講座」第一集邀請到政治大學地政系教授兼社科院永續規劃與室內研究中心主件孫振義教授、台北巿不動產代銷經紀商業同業公會的副理事長張境在，同時他也是愛山林建設的副董事長，2位重量級卡司強強聯手，絕對將給觀眾們最專業豐富的獨家分析。

輝達進駐北士科，不只是一個企業選址，更是一場城市未來的重新規劃，也可說是台北的轉捩點，代表著國際級產業對台北新經濟區位的肯定，北士科不再只是規劃文件上的產業團區，真正成為台北市「4+1產業走廊」政策下，為繼内科、南港之後的第四座新興經濟核心。

事實上，孫振義教授、張境在副董事長皆對都巿發展計劃、產業帶動區域發展特別有研究，第一集節目中會從宏觀的角度，像是總體環境、都巿規劃、實務案例中來探討台灣的科技城巿未來。此外，針對民眾最關心的5大具體問題，包括「輝達進駐原因？延伸效應的機會？」、「房市第一線的實際感受？具體變化的觀察？」、「從北士科擴散出來的商辦效益在哪?」、「自營商、企業主在北士科的置產策略?」、「自住需求的高階科技人在北士科外溢區域的買房攻略?」，也會有詳盡的分析，令人期待。

