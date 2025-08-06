月花9萬！台北女租到「漏水防空避難室」　求退7.5萬保證金敗訴

▲羅女租屋後發現屋內漏水，且用途登記竟是「防空避難室」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／台北報導

租屋遇到房況不如預期，租客想反悔卻賠了斡旋金！羅姓女子去年看中台北市一間位於地下1樓的標的，與某資產管理公司簽下不動產租賃意願書，並支付7萬5000元斡旋金，但事後發現屋內漏水，且用途登記是防空避難室無法申請營業登記，最終決定放棄承租並提告要求返還款項。士林地院近日判決出爐，認為租客明知上述問題卻仍同意轉訂，依法無法主張錯誤撤銷，駁回求償。

判決指出，羅女於113年6月27日與某資產管理公司簽署「不動產租賃意願書」，同時支付7萬5000元要約保證金（俗稱斡旋金），原希望以月租8萬元含稅承租該標的。不過在雙方協商過程中，羅女最後接受屋主提出的月租9萬、不含稅、租期5年、以及免租金裝潢期1個月等新條件。

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孰料才過幾天，羅女便發現屋內有嚴重漏水，加上該物件為防空避難室，依法不得登記作為營業場所，她於7月8日決定不再承租，主張雙方未簽正式租約、定金契約也未成立，應退回斡旋金。

但被告資產管理公司則反駁，雙方早在7月1日就已針對條件談妥，並確認漏水問題屋主會處理，羅女也曾透過LINE訊息表示「漏水問題完整解決才能開始算承租」，並在7月3日回應「好，所以我們現在可以轉訂，對嗎？」「是」。依意願書約定，若承租人後悔不租，斡旋金即轉為支付仲介服務費，不得要求返還。

士林地院審理後認為，羅女在已知該物件為防空避難室、也知屋況後，仍明確表示願意轉作定金，並未符合民法第88條「重大錯誤」的撤銷標準，應認定雙方已具定金契約效力，因此駁回羅女請求，全案訴訟費用1000元也由她自行負擔。可上訴。