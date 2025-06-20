力麒192cm帥董首次主持股東會　嘆政策打房「沒打到地」

記者項瀚／台北報導

力麒（5512）召開股東會，外型帥氣192公分的首次以董事長身份出席。他會後接受媒體訪問表示，919後交易量縮，而價格則各憑本事，市場呈個案表現，其中蛋黃區供需穩定，影響相對小。此外，他也提到，打房只打房、沒打到地，地價沒降，加上土建融管制，現在買地困難，公司短期內不會購置素地。

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▲力麒（5512）召開股東會，外型帥氣192公分的郭濟綱首次以董事長身份出席。（圖／記者項瀚攝）

去年力麒（5512）股東會、董事會後發布重訊，董事長郭淑珍交棒給原總經理郭濟綱，也就是郭淑珍的哥哥、力麗集團總裁郭銓慶的大兒子。

今（20日）力麒召開股東會，郭濟綱首次以董事長身份亮相。該公司承認2024年營收59.52億元、年減22.7%，為近3年低點；稅後淨利1.28億元、年減46.7%，每股純益（EPS）0.17元，並通過配發現金股利0.18元，超額配發。

線上個案包括成屋案天母「力麒天沐」、預售案內湖「力麒・寰山」。另外，商辦案中山「力麒松江企業總部」尚未預售，但預計Q4將完工取得使照，一半自用、一半可能出售也可能出租。

新推案方面，力麒有2大都更案預計在Q4取得建照，分別是「汐止都更案」以及「北投大業都更案」，合計總銷達142.4億元。另外，天母「力麒豐沐」已正在興建，但尚未推出，總銷達123.9億元。

▲力麒建設個案整理 。（表／記者項瀚製）

股東會後，郭濟綱接受媒體採訪，他表示：「汐止、大業推案時間將視市場情況而定，預計最快也要到明年了，另外力麒豐沐規劃中大坪數，考量到地主期待的交屋時程與市場狀況，因此決定先建，具體推案時間未定。」

郭濟綱表示：「去年919後房市交易量縮，但至於價格是否下跌，就各憑本事了，影響價格的因素太多，包括建設公司經營狀況、個案銷況、地段、產品定位等等，但力麒著重佈局蛋黃區，供需穩定，個案仍能穩定去化。」

不過，郭濟綱提到：「打房基本上只打到房、沒有打到地，地主不會管那麼多，土地價格還是沒有跌，加上現在政府針對土建融進行管制，買地困難，公司也會以都更、合建為大方向，至少未來1~2年不會買素地。」

至於力麒在塭仔圳的布局，郭濟綱指出：「預抓配回的土地量體在6000坪左右，共有5案，預計第一案會再配地完成後1年推出，該區雖然供給量大，但為國門桃園進到台北的必經之定，能複製青埔、林口的成功，仍相當看好。」

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