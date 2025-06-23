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台積電效應！橋科實中首屆8月入學　周邊房市均價站4字頭

▲▼橋科,高雄,房價, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲為讓科技人才安心移居高雄，高科實中校園正在大興土木，先借用右昌國中提前辦學，首屆學生在今年8月入學。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠下半年正式量產，為讓科技人才安心移居高雄，高科實中校園正在大興土木，近期圍起圍籬，並借用右昌國中提前辦學，家長申請相當踴躍，首屆學生在今年8月入學，學區宅帶動區域房市買氣升溫，根據統計，該區今年均價達40萬元，3年來有25%漲幅。

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高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校，校址位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院，北臨經武路，東以橋新六路為界，因應南台灣半導體科技園區的拼圖逐漸完成，提前在今年開學，招生對象分為園區生與非園區生，首屆即將在8月開學，先借用右昌國中20多間教室，供新生上課。

而園區生的資格，必須為家長其中一人是科學園區內的正式員工，至於非園區生，只要今年2月19日前設籍於橋頭區新莊里8-10、14-18鄰、甲北里，楠梓區藍田里8、10、16、17鄰、翠屏里的居民，皆有報名資格。

交易年度 案量(件) 均價(萬元)
2023 1170 32.30
2024 820 35.35
2025 136 40.52

▲高雄新市鎮近3年預售均價。（ETtoday製表）

高科技產業鏈帶來高端科技人才，不僅外來人口移入，人口紅利促進學區宅詢問度飆升。根據高雄實價網統計，橋頭新市鎮預售案均價從2023年32.3萬元到今年40.52萬元，首度均價站上4字頭，3年來房價已有25%漲幅。

東昶景房仲企業業務吳凱文表示，觀察其它園區的實驗中學，往往都是擠破頭的明星學校，高雄市新市鎮規劃園區人就學相關配套措施，雖校園尚未完工，但長期可讓科技人才舉家紮根高雄，吸引工程師購屋，帶動剛性需求。

吳凱文表示，該區大多為屋齡10年內，目前5年內的社區大樓，平均單價32~36萬，5年以上的社區大樓，平均單價27~33萬，都還在3字頭可入手，因選擇性多，吸引不少家長詢問學區宅。

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關鍵字：高雄台積電學區宅科技人高雄新市鎮橋科實中

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