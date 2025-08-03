一年成交不到250戶？大安老公寓「掛少又惜售」　網曝殘酷真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友看到地圖網站上的實價登錄統計，發現台北市大安區的老公寓，每年成交量竟不到250戶，反而華廈和社區大樓的交易量都比老公寓高，讓他驚訝不已，「不是老公寓最多人住，理論上應該最多人賣嗎？」於是發文討論資料的解讀方式與真實性，意外引來許多內行留言揭露原因。

原PO在PTT的home-sale板表示，自己觀察大安區過去八年的實價登錄，驚訝發現交易量由高到低分別是社區大樓、華廈、公寓，「本來以為公寓存量最多，交易應該也最多才對，結果完全相反」。他更好奇數據背後的真相，「這種數據該如何解讀？資料的正確性如何辨識？」

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網友們紛紛分析原因，「存量多不等於流量多」、「好的老公寓有出租價值、持有成本低，誰會賣」、「這種物件正常屋主都不會脫手」，還有提到，「大安很多是繼承來的，根本不缺錢幹嘛賣？」、「老屋主都是早年買的，房貸都繳完了」。也有指出，許多成交根本不透過公開市場，「關係人交易居多」、「很多是親戚朋友私下處理，才導致登錄筆數低。」

更有人直言實價登錄不完整，「揭露比例不到65%，根本一堆蓋牌」、「光近一年交易跟登錄就差了600筆」、「至少有300戶公寓交易被蓋牌了」。另一派網友則分享觀察，「丟出來賣的多是四五樓，還是窄巷、不太可能都更的物件」、「不想賣的屋主，很多還巴著等都更」。整體看來，老公寓惜售現象和統計盲點交織，才讓成交數字意外「看起來這麼低。」