好市多、漢神5公里內對望　台中北屯迎雙商場時代

▲北台中繼好市多後，緊接著「漢神洲際購物廣場」即將接棒登場，兩大商場距離不到5公里。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區連續15年成為全台中人口最多行政區，人口增長與龐大的消費力吸引多家大型商場進駐，繼好市多後，緊接著「漢神洲際購物廣場」即將接棒登場，兩大商場距離不到5公里，信義房屋專家認為有望串點成帶，整個北台中都有望受惠。

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台中北屯區連續15年成為全台中人口最多行政區，多點齊發帶旺北台中各區，甚至還出現外溢效應包含潭子、太平等地都接連受惠。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「位在機捷特區的好市多與14期的漢神洲際兩商場屬性各有區隔、互補，美式賣場提供日常採買、民生必需品，漢神洲際則是主打餐飲、娛樂、購物，相鄰的兩生活圈車行距離約5公里，生活圈擴散重疊已可預見。」

▲許多首購與首換型買方，對於區域未來性與生活便利性的接受度愈來愈高。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平新興店吳俊霆認為：「好市多、漢神巨蛋百貨，都是北台中首度插旗的大型賣場、百貨，過去北屯房市以生活機能完整的捷運文心線沿線為主力，如今隨著商場進駐、道路建設加速推進，機捷特區與14期不再是『預期利多』，也因此吸引不少自住型買方卡位進場。」

吳俊霆指出：「從客戶回饋來看，許多首購與首換型買方，對於區域未來性與生活便利性的接受度愈來愈高，對於區域整體交通網路更加有信心。」

觀察近期14期與機捷特區的房價趨勢，根據樂居網站資料，14期重劃區新案成交價與1年成交價大致維持在每坪65萬元上下，部分高標新案如「大陸豐莚」、「惠宇仁平MY PARK」、「華固豐匯」等已突破均價7字頭。

而機捷特區新案成交價落在單坪55.5萬元，顯示機捷特區的新案價格緩步調升，其中，機捷特區今年新推出個案集中於高綠覆、低密度的純住宅區，新近落成交屋的寶輝THE SPRING也位於此區，包括「大城吾界」逾千坪基地大尺度退縮規劃迎賓車道、「永尚謙玥」、「登陽華馥」以及先建後售的「新美齊機捷案」。

值得注意的是，台中市政府為因應北屯機捷特區快速發展及區域交通需求，積極推動機捷特區對外聯絡道路改善工程，總經費1億元的「敦富八街及敦富九街道路開闢工程」已動工，預計2025年底完工。未來敦富九街將可向西銜接中興路，為機捷特區與14期之間再添一條新聯絡道路。

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