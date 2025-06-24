「和斜相處」2超商開在同一屋簷下　在地：月租22萬

▲高雄有2間不同品牌超商，開在同一個屋簷下，引來眾多網友嘖嘖稱奇。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有2間不同品牌超商，開在同一個屋簷下，網友把照片PO上網路後，被笑稱「和斜相處」，原來是7-Eleven、全家便利商店開在同一間斜屋頂透天，在地透露，2店月租金都是22萬元。

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台灣便利商店密度之高，可以擠進全球前幾名，現在甚至出現2家不同品牌超商，出現在同一個屋簷下，網友在臉書粉專《路上觀察學院》PO出7-Eleven亞新灣門市、全家便利商店高雄領航店，2家超商位於高雄林森路，卻出現不同品牌開在同一間斜屋頂透天，引來眾多網友留言。

就有網友笑稱2店是「和斜相處」、「2樓開家萊爾富跟OK超商吧」、「2家一家親」。

在地仲介透露，該店位於前鎮區林森四路，為地上2樓獨棟透天，地坪228.38坪、7-Eleven亞新灣門市建坪103坪、全家便利商店高雄領航店建坪100坪，該棟為屋主自然人自租，隔成2間店面使用，店租金均為22萬元。

▲三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，附近商業行為發達。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，該區屬於三多商圈，有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，大遠百更已蟬聯11年地王，附近商業行為發達。

該區1樓店面單坪租金約1000~1500元，若是含裝潢、或位於三角窗有2000元行情，近年不少租客因看好該區地段，可帶來大量人、車流，陸續開設醫美、展示店、接待中心等，大幅降低商圈空租率。

劉沛緹說：「該店租金相對高昂，年租金也要264萬元，連鎖品牌超商的付租能力強，附近又有日航酒店，消費力足夠支撐同一條路出現多家便利商店，且該棟透天造型顯眼，算是特殊產品，月租金22萬元，也算是符合區域行情。」

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