高雄標地驚現黑馬　林姓自然人8.2億搶下楠梓千坪地

▲高雄地政局25日進行第2季土地標售，最後共有5封標單、標出3筆，標脫率60%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄地政局25日進行第2季土地標售，最後共有5封標單、標出3筆，標脫率60%。其中，最受矚目的高大特區千坪地，底價7.9億元，緊貼上季泰郡以70萬元得標的鄰地，外界均預估將引來泰郡出手，最後殺出黑馬由林姓自然人以8.2億擊敗泰郡得標。

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高市地政局Q2開發區土地標售，共計推出5標6筆建地，25日開標，合計總底價14.86億元。此次5封標單，共標出3筆土地，標脫率60%，合計標售總額約為14億1064萬5800元。

此次最受矚目的高大特區1138.95坪、住3分區土地，位於大學西路與大學58街口，底價7.9億元。緊鄰第一季泰郡建設以自然人名義標下的1164.1坪土地，泰郡第一季以總價8億1689.9萬元標得，換算每坪70.17萬元。

該地引來3組人馬出手，為此次競爭最激烈土地，最後由林姓自然人得標，以8.21億元，單價72萬元，溢價3.88%得標，氣走泰郡此次以8億1689萬9999元的出價金額，僅差距約410萬元。

而另一塊位於中都重劃區的588.6坪住宅區土地，同樣則是林姓自然人以5億8860萬元得標，溢價35.59%，換算單價達100萬元，林姓自然人一舉成為此次標售大黑馬。

編號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (平方公尺) 坪數 分區 標售底價 (單價/坪) 總價 (元) 得標金額 (元) 平均標價 (萬/坪) 溢價率 投標人數 得標人 1 三民 新都 66 德興街旁 57.8 17.48 住四 56萬 982.6萬 - - 0 流標 2 三民 新都 234 235 九如三路、

中道街口 1945 588.6 商二 73.7萬 4.34億 5.88億 100萬 35.59% 1 林敬軒 3 仁武 金鼎 仁大 11 大正路旁 1846 558.42 住二 44.9萬 2.51億 - - - 0 流標 4 楠梓 援中 一 89-1 大學西路

大學五十八街口 3765 1138.95 住三 69.38萬 7.9億 8.2億 72.08萬 3.88% 3 林敬軒 5 大寮 赤坎 潮州寮 4629-44 濃公路、濃一街口 21 6.35 住宅 16萬 104.5萬 104.5萬 16.46萬 0% 1 陳錕霖

▲高雄市地政局第二季土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）

據查，林姓自然人為敬裕工程董事、豐裕投資負責人，根據《台灣公司網》顯示，具從事地下室安全措施、擋土牆工程等營造背景，記者致電敬裕工程詢問後續得標規劃，該公司僅回覆不便透露。

高雄市房屋市場調查協會榮譽理事長蘇永仁認為，此次標售成交價多屬合理範圍，高大特區單價72萬元換算，未來推案開價也要站上4字頭，然而現在的市場氛圍極度冷清，建商也擔心貸不到款，又有18個月限期開工的壓力，紛紛縮手購地，抱持現金為王心態。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，房市冷颼颼，連土地市場也很冷，此次投標相對不踴躍，建商持續觀望，像是第3標的仁武558坪地，今年第1季曾流標，此次底價下修2600萬元再度出現在土地標售市場，沒想到降價仍流標，顯示買氣持續冷淡。

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