高雄標地驚現黑馬　林姓自然人8.2億搶下楠梓千坪地

▲高雄地政局25日進行第2季土地標售，最後共有5封標單、標出3筆，標脫率60%。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄地政局25日進行第2季土地標售，最後共有5封標單、標出3筆，標脫率60%。其中，最受矚目的高大特區千坪地，底價7.9億元，緊貼上季泰郡以70萬元得標的鄰地，外界均預估將引來泰郡出手，最後殺出黑馬由林姓自然人以8.2億擊敗泰郡得標。
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高市地政局Q2開發區土地標售，共計推出5標6筆建地，25日開標，合計總底價14.86億元。此次5封標單，共標出3筆土地，標脫率60%，合計標售總額約為14億1064萬5800元。
此次最受矚目的高大特區1138.95坪、住3分區土地，位於大學西路與大學58街口，底價7.9億元。緊鄰第一季泰郡建設以自然人名義標下的1164.1坪土地，泰郡第一季以總價8億1689.9萬元標得，換算每坪70.17萬元。
該地引來3組人馬出手，為此次競爭最激烈土地，最後由林姓自然人得標，以8.21億元，單價72萬元，溢價3.88%得標，氣走泰郡此次以8億1689萬9999元的出價金額，僅差距約410萬元。
而另一塊位於中都重劃區的588.6坪住宅區土地，同樣則是林姓自然人以5億8860萬元得標，溢價35.59%，換算單價達100萬元，林姓自然人一舉成為此次標售大黑馬。
|編號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積 (平方公尺)
|坪數
|分區
|標售底價 (單價/坪)
|總價 (元)
|得標金額 (元)
|平均標價 (萬/坪)
|溢價率
|投標人數
|得標人
|1
|三民
|新都
|66
|德興街旁
|57.8
|17.48
|住四
|56萬
|
982.6萬
|-
|-
|0
|流標
|2
|三民
|新都
|
234
235
|
九如三路、
|1945
|588.6
|
商二
|73.7萬
|4.34億
|5.88億
|100萬
|35.59%
|1
|林敬軒
|3
|仁武
|金鼎
|仁大
|11
|大正路旁
|1846
|558.42
|住二
|44.9萬
|2.51億
|-
|-
|-
|0
|流標
|4
|楠梓
|援中
|一
|89-1
|大學西路
大學五十八街口
|3765
|1138.95
|住三
|69.38萬
|7.9億
|8.2億
|72.08萬
|3.88%
|3
|林敬軒
|5
|大寮
|赤坎
|潮州寮
|4629-44
|濃公路、濃一街口
|21
|6.35
|住宅
|16萬
|104.5萬
|104.5萬
|16.46萬
|0%
|1
|陳錕霖
▲高雄市地政局第二季土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）
據查，林姓自然人為敬裕工程董事、豐裕投資負責人，根據《台灣公司網》顯示，具從事地下室安全措施、擋土牆工程等營造背景，記者致電敬裕工程詢問後續得標規劃，該公司僅回覆不便透露。
高雄市房屋市場調查協會榮譽理事長蘇永仁認為，此次標售成交價多屬合理範圍，高大特區單價72萬元換算，未來推案開價也要站上4字頭，然而現在的市場氛圍極度冷清，建商也擔心貸不到款，又有18個月限期開工的壓力，紛紛縮手購地，抱持現金為王心態。
富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，房市冷颼颼，連土地市場也很冷，此次投標相對不踴躍，建商持續觀望，像是第3標的仁武558坪地，今年第1季曾流標，此次底價下修2600萬元再度出現在土地標售市場，沒想到降價仍流標，顯示買氣持續冷淡。
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