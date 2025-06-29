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烏日商場再加一？　國泰33億地送照申請中

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國泰集團在台中高鐵特區已佈局「永聯物流共和國」、「國泰資訊開發中心」，加碼投資等同認證烏日為下一個重點發展區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台百貨商場迎來擴張潮，國泰人壽看準台中軌道經濟與科技廊道發展，2年前以33億元取得烏日高鐵特區5899坪土地，如今確定送出建照，將興建地上17層、地下3層的商場與辦公室複合大樓，且規劃為宜居建築，引發市場關注。

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國泰人壽2年前以33億元取得烏日高鐵特區5899坪土地，基地位於三鐵共構黃金軸線旁，將興建地上17層、地下3層的商場與辦公室複合大樓，且規劃為宜居建築， 開發案就位於「D-ONE第一大天地」商圈旁，走路僅約700公尺可達。

另外，由第一大國際開發公司斥資260億元開發的D-ONE，為全台最大高鐵站區複合案，規劃涵蓋購物中心、劇場、飯店與影城，預計2026年第4季一期正式開幕，市府預估將創造超過1.8萬個就業機會。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2年前國泰人壽以33億元取得烏日高鐵特區5899坪土地，如今確定送出建照，將興建地上17層、地下3層的商場與辦公室複合大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

早在5899坪土地開發前，國泰人壽早已卡位烏日高鐵特區，在烏日站旁整合集團資源，除商場用地外，還包含鄰近的永聯物流共和國園區與教育訓練中心，合計投資金額已逾65億元，隨著烏日商場建照送件，完整開發正式啟動。

根據瑞普萊坊統計，全台百貨商場正在進入新一波建設高峰，光今年就預估有10座新商場完工營運，2026至2028年再新增25座，2029至2030年預計完工7座，尚有14案完工時程待定，總計未來10年全台將新增56座百貨商場。

其中，國泰人壽手中至少布局7座商場案，包括桃園置地廣場桃園二期、生活廣場小檜溪、高鐵桃園站前地上權、桃園中壢中原營區普忠段、新竹北區崙子段、「台北101」將進駐的台中置地廣場、台中烏日高鐵特區等，若加上合資案南港國際商場，將有8座。

▲done,第一大天地,立柱。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲另外，由第一大國際開發公司斥資260億元開發的D-ONE，為全台最大高鐵站區複合案。（圖／資料照）

目前台中國泰置地廣場已確定引進「台北101」品牌進駐，此次烏日新案定位尚未公開，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「在地方已引發高度期待，外界關注是否延續台中置地模式，引進重量級品牌或進一步擴大與101的合作版圖。」

據了解，台中市政府近期也同步啟動交通改善規劃，針對高鐵特區未來人流、車流增加問題，已進行「國道一號銜接高鐵特區新增匝道」可行性評估，並推動台74線增設匝道與道路拓寬。

經發局進一步指出，近年越來越多企業看好台中前景，紛紛搶佔台中市場，包括北屯漢神洲際購物中心將於今年開幕，台北101也攜手國泰人壽預告打造台中101，加上台中國際會展中心、綠美圖將於今年開幕營運，龐大會展商機可期，預料將磁吸更多企業投資台中。

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關鍵字：台中商場國泰人壽烏日特區商場建設台北101

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