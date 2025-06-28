恆春史上最大案！　總銷50億度假宅標榜「一卡皮箱入住」

▲國境之南的恆春鎮鄰近墾丁大街，一直是熱門觀光景點，近期有建商將推總銷50億元的恆春史上最大案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

恆春鎮鄰近墾丁大街，一直是熱門觀光景點，不過區域久無大型推案，近期有建商看好恆春觀光優勢，將推度假休閒宅，主打送裝潢、家電，一卡皮箱可進住，總銷達50億元，成為當地史上最大案。在地表示，會入手恆春度假宅的客群都有足夠財力，不用擔心貸款成數。

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恆春位於屏東縣，一直是熱門旅遊景點，距離墾丁大街也不遠，具備觀光優勢，近年恆春新店一家接一家開，新增不少文青咖啡廳、早午餐、民宿等。且近年墾丁大街店面因觀光人潮減少，不少品牌都搬到恆春經營，像是麥當勞、孫東寶等連鎖品牌都陸續進駐，以尋求更穩定的營運環境和較低的租金成本。



不但店家從墾丁大街轉移到恆春，也開始吸引建商進軍推案。善寬建設2024年在恆春入手1477坪商業區土地，位於北門環路，總價2.4億元，預計最快今年底動土，明年Q1開賣。

善寬建設執行長林佳宏表示，該地將規劃為「善寬墾丁ONE」，以豪華郵輪為設計靈感，打造493戶休閒度假宅，坪數16~32坪，總價999萬元起，主打送裝潢、家電，一卡皮箱可進住，總銷50億元，為恆春有史以來最高總銷案。

▲善寬建設2024年在恆春入手1477坪商業區土地，位於北門環路，總價2.4億元。（圖／記者張雅雲攝）

恆春雖具備觀光優勢，但區域新案不多，買賣交易以中古為主，根據實登顯示，現階段預售案以華廈為主，單價則在25萬元上下，如「君禧天廈」為5樓華廈，成交均價20.7萬元，最高成交價也要23萬元。

也有不少在地建商推出透天別墅案，如「龍躍」、「堡雅」、「三銳和風」等，戶數都不多，總價落在1500~2500萬元。

有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店長曾弘典表示，恆春房市與一般剛性需求市場不同，當地居民購屋需求低，但外來客的度假置產需求極為旺盛，特別是來自中北部的高資產產族群。

曾弘典指出：「恆春的度假型置產客，客群龐大，且有意購買的買家，都有足夠財力，不用擔心貸款成數受限。」

曾弘典表示，恆春鎮市區商業用地稀缺，現階段都市計畫內農地，單價也要5萬元起跳，相較疫情期間約1~2萬元，短短幾年大幅上漲仍供不應求，住宅用地單價約25萬元。

中古大樓屋齡約20~30年，3房總價約500至600萬元，單價15~19萬元，以在地人換屋為主。

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