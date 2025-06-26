土地標售「每況愈下」　估價師：底價偏離市場行情

▲台中土地標售「每況愈下」，估價師認為底價偏離市場行情。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府今（26）日標售水湳經貿園區配餘地，開標結果不出市場所預料，延續上一次2月份併同13、14期重劃區抵費地的標售，標脫率同樣只有18%，議價率也只有3%，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為，市場不買單，令人感嘆的是房地這麼「慘」了，市政府的訂定底價策略，依然活在自己的世界裡「高不可攀」。

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台中市政府預期將近520億的底價標售案，今日結果出爐，最後只回收了不到62億元的開發成本，大型建商不再闊綽出手獵地。正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為：「市場不買單，令人感嘆的是房地這麼『慘』了，市政府的訂定底價策略，依然活在自己的世界裡高不可攀。」縱然市府要在水湳蓋大巨蛋，試圖拉抬此次標售的氛圍，沒想到底價定的還是過高。

▼ 台中最近5次土地標售表。

龍寶建設董事長張麗莉也說：「看此次標售狀況，顯示現階段房市受到大環境不景氣，加上央行今年第二季信用管制仍未鬆綁，前因未解後果隨即出現。」另外，新業建設名譽董事長穆椿松直言：「真的太貴了！」

這一年多來台中市政府4次標售公辦重劃抵費地和區段徵收配餘地，標脫率節節敗退從39%到18%，標脫結果都不如預期，市府希望藉由抵費地、配餘地標售，彌平開發成本、填補財政缺口，並充實市政建設的平均地權基金。此次台中市政府地政局副局長劉正倫也表示：「我們不預期市場情況，但政府的政策與經濟環境影響投標意願，這次有聽到業界意見，包含土地太大塊等實際需求，未來會參考。」

黃昭閔補充：「儘管各界一再批評底價訂得太高，不利居住正義，但是市政府只會一昧甩鍋給委託查估的不動產估價師，依然故我。因此，衷心給市府建議，整體開發區的標售底價，應參考附近成交的區域行情與大環境的市場走勢，朝著略低合理價位來訂定底價，如此，才能吸引多一點標單，如此才能提高標售案的效率，也避免公帑無謂的浪費。」

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