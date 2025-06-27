建商打來勸「現在是買房好時機」！她反問一句　大票爆笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日分享接到建商來電的經歷，引發熱議。她表示，看過某建案後，打算先存錢觀望，沒想到建商突然來電，試圖說服她「現在是買房好時機」，但當她反問「不是你回頭來問我要不要買嗎？」對方卻一時語塞，讓她哭笑不得。對此，信義房屋專家坦言，目前市場確實進入「價穩量縮」階段，一些銷售進度不如預期的個案，會透過代銷加強客戶回訪。

原PO在貼文中提到，建商一開口就說「你們還在看房子嗎？」她坦言目前打算先觀望，認為房價會跌。對方卻回應，「為什麼你們都覺得房價會跌呢？」希望原PO不要相信「網路電視那些錯誤資訊」，一聽到她已經存了400～500萬，就直呼「你的錢可以買我們家的房子了」，並反問她「有看過建商很急的嗎？」

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這段對話讓原PO忍不住吐槽：「可…可…可是…你不就是回頭打電話給我，問我要不要買嗎？哈哈哈哈！」對方一聽便回，是因為她有看過房子才會致電，並強調自己有幫她「特別保留一戶」，希望她趕快下訂，還說「我也會挑買家的，我不是什麼人都賣，我以後也是要繼續蓋房子，當然要做口碑啊！」

貼文一出，留言區炸開鍋，網友紛紛留言，「現在你不急，他可是急得不得了」、「建商不急？最急的就是你了吧」、「跌不跌看人，急不急也是看人」、「我也接到預售屋打來，說不二價現在變成可以談」、「價格真的有修正空間了。」

對於類似情況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，目前市場確實進入「價穩量縮」階段，一些銷售進度不如預期的個案，會透過代銷加強客戶回訪。他指出，「目前建商本身財務壓力仍在可控範圍，真正急迫的是代銷單位。市場觀望氣氛濃厚，建議購屋人評估資金條件與生活需求再決定是否進場。」