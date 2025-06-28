黃子佼偏愛房型曝光！　房市專家坦言：他的狀態難賣好價格

▲黃子佼2016年豪擲1.2億元買下「台北1號院」百坪豪宅，而如今離婚又官司纏身、零收入，是否進行資產配置調整，外界相當關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

黃子佼事業停擺、收入掛蛋，不僅傳出他出售代步車、工作室頂讓出租，如今再傳，位於新生北路巷弄的另一不動產，近期也透過房仲銷售，不過開價幾乎等於3年前入手價，未來成功轉手也是「賠售」。房市專家認為，名人加持固然有助於銷售，但若屋主處於負面狀態，恐將成為議價破口。

回顧黃子佼過去的置產紀錄，有公開的僅3筆，都是自住用途。黃子佼首次購屋約2003年，他在北市信義區松智路買下每戶總價1000萬元的房子，一次買了2戶，打通成樓中樓，因被鄰居檢舉違法，最終只好抱著遺憾出售。

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似乎偏好樓中樓格局，2004年，他在內湖捷運葫洲站附近買下「遠揚御園」99坪房屋，總價2000萬元，又是樓中樓格局。不僅如此，黃子佼位於八德路的工作室也是樓中樓，似乎特別偏好此類格局。

根據實價登錄，「遠揚御園」共有7筆成交紀錄，唯一一筆99坪房型成交是在2019年10月，推測賣家即為黃子佼。據了解，黃子佼當年入手價約每坪26萬元，持有15年出售，房價已翻倍來到每坪約52萬元，以總價5650萬元出售。

▲黃子佼似乎偏好樓中樓，曾居住過的內湖「遠揚御園」和八德路的工作室，都是樓中樓格局。圖為「遠揚御園」。

而黃子佼2016年會豪擲1.2億元買下「台北1號院」百坪豪宅，外界原以為是與當時還是女友身分的孟耿如好事將近，他後來說明，是因考量到愛狗「元氣」年歲已高，無法在家裡爬上爬下，才換屋。

黃子佼目前居住的「台北1號院」豪宅，位在新生北路、南京東路口，總樓高20層，他住在18樓，坪數123坪，另有3個車位。據了解，原本建商開價1.6億元，最後以8折、1.2億元成交，降價近4000萬元，拆算單價約94萬元。但他曾透露，每個月要負擔6位數房貸，「壓力不小！」

黃子佼在演藝圈打滾超過30年，為知名一線主持人，昔日演藝事業順遂時，預估年收入可達4000萬元，以過去財力，6位數房貸是小case；如今收入歸零，讓他崩潰時曾喊「變賣吧！」

如今根據CTWANT記者獨家掌握消息，黃子佼在「台北1號院」豪宅正後方華廈還有一處「私人空間」，近期透過仲介，以開價4300萬元、幾乎等同3年前入手時的買價「賠售」中。外界也關注，重回單身漢又收入不穩定的他，是否還會留著百坪豪宅。

▲黃子佼位於「台北1號院」的住處位在高樓層，可眺望大片林森公園。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，「台北1號院」屋齡10年，高樓層可鳥瞰2.9頃的林森公園，周圍機能相當不錯，但該區域不是資產階級購置豪宅的首選。最近一筆成交紀錄是在去年3月，16樓2戶以每坪112~116萬元成交，若以目前行情推算，黃子佼持有的18樓戶欲變現，有望以1.5億元出售，帳面約可小賺3000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，名人售屋雖引發討論度，在名人加持下，可望帶動賞屋意願提高，不過價格還是回歸到物件本身條件，包括地段、社區品質，還有房屋現況才是重點。另外，若原屋主事業發達，對買方吸引力大；反之，若屋主處在負面狀態，例如官司或生意失敗等，有些買方還會擔心氣場或風水顧慮，因此賣價可能也會因此受到影響，也容易成為「議價破口」。

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