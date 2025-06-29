一看南韓打房政策「根本是拆房」他驚：台灣能學嗎？網曝中肯答案

▲台灣適用韓國的打房政策嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

南韓李在明政府今年6月初上台後，為了抑制首都圈瘋狂翻漲的房價、抑制家庭債務，並且遏阻惡意詐欺，27日正式頒布新的打房政策，粉專「無聊詹股票資訊讚」就指出，若以台灣的打房政策的標準來看，南韓的根本就是「拆房」政策。貼文曝光，就有網友直呼「這才是強而有力的打房！」

財經網紅「無聊詹股票資訊讚」在粉專發文，南韓最新的打房政策，在首都圈擁有2間以上的房屋，第二間無法貸款；若是有搬家計畫，6個月內須出售原有的住宅，否則將取消貸款資格，且3年內禁止申辦房貸。

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另外，無論是否為首購族，一旦在首都圈申請房屋貸款購屋，6個月內要搬入實際居住，稽查非本人居住，貸款立刻取消追回。此外，首都圈最多只能貸款6億韓元（約1280萬台幣），無論個人的收入狀況或房屋成交價為何，一律套用此項規定。

粉專表示，如果台灣的打房政策算打房，「南韓的打房政策應該是在拆房了吧！」並好奇同樣的規則，是否適合用在台灣？

貼文曝光，網友認為南韓的政策才是真正的打房，「這才是打房吧，台灣這種力度就在哇哇叫」、「台灣政府根本不想打房，怕得罪富有的人」、「房子都在政客手上，誰會打自己」、「台灣誰敢端出這樣的政策我就投誰，無論政黨」、「台灣有台灣的玩法」、「如果台灣這樣做，認真查緝的話，應該滿有用的」。

本文獲「無聊詹股票資訊讚」授權轉載。