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寶佳、三立攜手入主上櫃手遊商　去年營收僅6.1萬元

▲▼ 地心引力股東會 。（圖／記者項瀚攝）

▲地心引力（3629）召開股東會，由新團隊董事長劉宇軒主持。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

上櫃遊戲商地心引力（3629）多年虧損，前董座還捲入掏空、內線弊案。不過，公司迎來大轉機，三立電視董座張榮華、寶佳機構高層黃劍輝攜手入主。地心引力新團隊表示，公司會繼續以文創產業經營，並主攻線下活動執行，張與黃為多年好友，本次合作與房地產事業無關、也與寶佳無關，屬黃董個人投資。

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上櫃公司地心引力（3629）前身是生產觸控面板上游材料的卓韋光電，2008年登錄興櫃，2017年更名為地心引力公司，投入文化創意產業，並引進不少知名手遊，包括找鄭人碩、溫貞菱代言的《少年猛將傳》以及號稱HBO授權的《權力的遊戲：凜冬將至M》等等。

不過，攤開地心引力財報，從2021年起年年虧損，2024年營收更只剩下6.1萬元，且時任董事長陳寬聰還捲入掏空、內線弊案，遭檢調約談。

然而，2024年8月16日，地心引力大股東劍遊科技公司申報轉讓，將1萬1120張地心引力股票轉讓私募股票給富振投資公司（3803張）、富聯資本（3803張）、柴而德投資（2880張）、馬震偉（634張），接著地心引力董事東南亞投資顧問公司也申報轉讓，將3539.4張地心引力股票轉讓私募股票給新團隊。

經查，富聯資本、富振投資背後就是三立電視共同創辦人、現任董事長張榮華，而馬震偉為三立電視董事長特助。另外，柴而德投資也由黃劍輝100%持股，他同樣大有來頭，為全台最大建商寶佳機構高層，同時也是寶佳旗下築禾建設的董事長。

觀察地心引力目前的股權結構，截至年報資料，富振投資、富聯資本各持有13.8%，柴而德投資持有13.1%，三立張榮華、寶佳黃劍輝為地心引力最大股東。

▲▼三立電視年終尾牙-張榮華。（圖／記者黃克翔攝）

▲三立董事長張榮華入主地心引力（3629）。（圖／記者黃克翔攝）

今年4月，地心引力發布重訊，董事長暨總經理陳寬聰辭任，並選任新任董事長暨總經理劉宇軒，他具多年房地產代銷、廣告業背景，也是老牌代銷公司新開創的總經理。

今（30日）地心引力召開股東會，會後董事長劉宇軒、財務長馮釋誼接受《ETtoday新聞雲》訪問。

馮釋誼表示：「公司在2023年已結束最後一款手遊代理，而公司經營業務為文創產業，三立在這方面具有相當雄厚的資源，公司會遵照主管機關8季不得轉換業務的規定，朝文創業務積極經營，主要是各類型的活動執行，先改善經營狀況，進一步減少虧損，甚至獲利。」

至於寶佳高層黃劍輝也參與投資，劉宇軒表示：「黃董與三立張董為認識多年的好友，本次合作與寶佳無關，是黃董的個人投資。」

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關鍵字：地心引力三立電視張榮華上櫃寶佳黃劍輝劉宇軒建商

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