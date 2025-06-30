屠宰場2026年底華麗變身　麗明捐2億再蓋小豬博物館

▲台中市北區的肉品市場，過去是屠宰場使用，2020年啟動原址活化計畫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區的肉品市場，過去是屠宰場使用，成為當地的嫌惡設施，肉品市場建於1980年，2020年啟動原址活化計畫，並於2021年停止拍賣與屠宰作業，此次透過企業投入、公私協力，由麗明營造出資2億整建，2026年將出現一座「小豬博物館」。

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肉品市場整塊土地近5公頃，根據市府規劃，除了2公頃的「豬事圓滿公園」，部分用地則興辦北區「豬事圓滿好宅」，區內還有5筆面積達約2700坪的商業區土地，由台中市政府財政局舉辦地上權招商。

而此次「小豬藝文基地」由台中在地企業麗明營造董事長吳春山出資整建，位於公園內，麗明捐贈市府2億元打造，並找來建築大師姚仁喜設計操刀，預計2026年底完工。未來不只可以欣賞表演，還能逛展看豬，成為全台最可愛、最多豬的藝文新地標。

▲肉品市場整塊土地近5公頃，根據市府規劃，除了2公頃的「豬事圓滿公園」，部分用地則興辦北區「豬事圓滿好宅」。（圖／記者陳筱惠攝）

此次改造工程分為2大重點空間，一是保留原拍賣館結構、整建為300席的「拍賣館小劇場」，讓過去的屠宰場轉身為親民藝文空間；另一則是新建的「麗明．豬展示館」，除呈現肉品市場的歷史脈絡外，還將展出吳春山珍藏超過30年的豬藝術收藏，總共超過1.3萬件，預計展期每季或每半年輪替一次。

吳春山出席捐贈儀式時表示：「小豬藝文基地不只是一個場館，更是一個可以『欣賞美美的豬』的地方。」而吳春山更是業界知名的愛豬人士，最貴館藏甚至突破百萬元大關，他笑說：「不知從何開始，過節朋友送我的禮品也全都是『與豬同行』。」





▲麗明營造董事長吳春山是業界知名的愛豬人士，蒐藏超過1.3萬件。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，設計此案的建築師姚仁喜則分享，建築整體以「圓」為核心理念，象徵圓滿與溫馨，他說：「從空中看，整體其實像一顆愛心，代表台中人的心，永遠跳動。」他希望這座新空間能讓城市記憶得以轉化，把過去的暴力意象轉為祥和能量，變成市民真正可及、可用的正面場所。

▲此次改造工程分為2大重點空間，一是保留原拍賣館結構、整建為300席的「拍賣館小劇場」，讓過去的屠宰場轉身為親民藝文空間；另一則是新建的「麗明．豬展示館」。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市長盧秀燕表示：「小豬藝文基地位於台中市中心核心地段，周邊有中友百貨、一中街商圈與多所學校，未來將結合戶外綠地空間，打造適合親子、青年與社區居民共享的全齡藝文場域，為台中藝文版圖注入新能量。」

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