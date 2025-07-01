亞灣特貿三動土！　安藤忠雄153億「三合一建築」2029年落成

▲高市府招商案「特貿三」，南之南基地1日動土，安藤忠雄也透過視訊連線分享此次合作過程。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件高市府招商案「特貿三」，南之南基地1日動土，投資153億元，由建築大師安藤忠雄親自操刀，打造全球首創的住宅、商辦與光影美術館三合一建築，預計2029年完工。

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由高雄市政府攜手台電公司推動的「特貿三南之南基地公辦都更案」，2021年評選國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟為最優申請人，是特貿三3個開發案中，繼興富發之後動土的基地。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄正處於產業轉型與城市更新的關鍵時刻，隨台積電、輝達、鴻海等國際科技企業紛紛布局南台灣，亞洲新灣區已逐漸成為科技與創意人才的匯聚地，極具戰略地位，成為亞灣2.0的科技城。

▲特貿三南之南基地興建1棟地上45層的住商大樓，共計392戶住宅，以及1棟地上29層的商辦大樓。（圖／記者張雅雲攝）

智匯方舟總裁洪平森表示，特貿三南之南基地興建1棟地上45層的住商大樓，共計392戶住宅，以及1棟地上29層的商辦大樓，打造公共服務的多元空間，並回饋智匯學院及托育家園等公益設施。

因此取得基地後，即使是在疫情期間，仍透過各種國際管道，邀請安藤忠雄參與設計，從建築外觀、公設空間、景觀燈光到軟裝傢俱，皆由安藤大師一手包辦，投資153億元，打造全球首創的住宅、商辦與光影美術館三合一建築，美術館位於住宅棟的3樓，預計4年後完工。

基地名稱 投資團隊 投資金額（億元） 建築規劃 總戶數 樓地板面積（萬坪） 動工時間 北基地 興富發集團 470 6棟商辦 92戶店面、2202戶商辦 15.2 4/30 南之南基地 智匯方舟（國城+高興昌） 153 45層住宅大樓+美術館、29層商辦大樓 5戶店鋪，122戶商辦，392戶住宅，1戶美術館，2戶公益設施 4.3 7/1 南之北基地 星紀元（國揚+台灣人壽） 235 48層雙塔住商大樓、3層樓商場 9戶店鋪，116戶商辦，362戶住宅 5.4 12月底

▲亞灣 2.0 特貿三合計3基地公辦都更。（ETtoday製表）

安藤忠雄也透過視訊連線分享此次合作過程，他透露，高雄亞灣的港景讓他想起故鄉大阪神戶，是極少數能同時擁有自然、文化與城市潛能的地方。此次開發案以「青蘋果精神」為創作發想，期盼透過光影、綠意與文化的融合，將南之南基地打造成為城市中引人駐足的生活空間。

外界預估，未來住宅房價也要5字頭起跳，而特貿三僅剩的最後1塊南之北基地，則由國揚實業與台灣人壽聯手的星紀元團隊負責，計畫興建2棟48層雙塔住商大樓及1棟3層樓商場，投資235億元，預計12月底動土。

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