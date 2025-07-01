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台中最富里還在七期　海線1里意外進榜「百萬里」

記者陳筱惠／台中報導

台中人平均財富增加，根據財政部公布2023年綜合稅資料顯示，台中市29個行政區共計有625里，最富里不論是中位數還是平均數仍是七期的惠來里，且中位數相比2022年99.1萬元，上升至104萬元，有趣的是，平均數「百萬里」，自2022年後再增5里，總數來到59里。

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▲▼ 七期街景,長榮,卡啡那,建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲台中市29個行政區共計有625里，最富里不論是中位數還是平均數仍是七期的惠來里。（圖／記者陳筱惠攝）

西屯最大里「惠來里」目前共有9636戶、共計2萬1632人，不僅收入高，也是西屯區最大里，小小一個里，卻是台中市的政治、商貿、經濟核心，七期房仲廖香婷表示：「惠來里高所得人群多半為企業主、自營商以及醫生，加上政治經濟中心所在，蟬聯最富里並無懸念。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷表示：「由於惠來里屬於七期的心臟地帶，尤其國家歌劇院周邊，更因指標建商推出豪宅新案，目前七期豪宅預售屋推案大多來到百萬元大關，但10年左右中古豪宅還有5字頭甜甜價，近期房市景氣反轉，反而中古豪宅受到不少高資產族青睞。尤其市政路、惠中路及台灣大道等主幹道交易更是穩定。」

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次新進榜百萬里的有5個新的里，其中平均收入漲幅最高的就是沙鹿區居仁里。（圖／資料照）

反應在綜合稅資料中，平均數中，2021年台中百萬里數量為22里，2022年暴增至54個里，2023直接躍升59里，不過比對各里的中位數，則是出現約2倍的差距，也顯示即便百萬里暴增，貧富差距仍相當明顯。

此次新進榜百萬里的有5個新的里，包含南屯區楓樹里、北屯區水景里、西區昇平里、沙鹿區居仁里、北屯區四民里，其中平均收入漲幅最高的就是沙鹿區居仁里，該地點位於沙鹿火車站周邊，囊括沙鹿高工、捷運藍線，也是近期房地產熱區。

▲▼ 沙鹿房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲包含特五號、捷運藍線、捷運橘線及台中機場門戶計畫等重磅利多挹注，更帶加帶動沙鹿區域房市活絡。（圖／記者陳筱惠攝）

譯鑫廣告副總經理張譯升分析：「沙鹿區常態居住人口約10萬人，佔據市區進入海線地區的門戶位置，人口更是全海線總數約20％，尤其是三大商圈北勢商圈、家樂福商圈、沙鹿火車站商圈，幾乎主宰了西台中最主要的生活機能。」

張譯升說：「包含特五號、捷運藍線、捷運橘線及台中機場門戶計畫等重磅利多挹注，更帶加帶動沙鹿區域活絡，目前區域新案行情站穩4字頭，尤其在科技產業效益下，與西屯區的價差，讓科技業明顯外溢，推升人口與基礎房價。」

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關鍵字：台中財富百萬里經濟房地產沙鹿

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