水湳「又大又貴」地上權　流標後重啟「多標組合式」





▲隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案，過去這2塊全街廓開發萬坪土地因「又大又貴」流標，信義房屋專家認為此次限制放寬，區域又具備產學整合雙重優勢，可做為企業總部或研發中心。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於水湳經貿園區「經貿段6、8地號」2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案重啟招標，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，擁有建蔽率80％、容積率500％高使用強度，同樣設定70年，採全街廓開發，仍是台中史上地上權案單價之最的個案。

不過該基地上次招標失利，有不少業界指出「基地兩塊中間有道路貫穿，但實際上整體開發要從地基開始打通，也因此施工難度相當高，加上萬坪基地、百億投資額，『又大又貴』需審慎評估。」

此次，經發局指出，考量市場反應投資規模較為龐大，此次招標特別設計多項標別組合，提供投資人選擇彈性，招標方式依不同開發方式，分階段優先決標，第一標經貿段6地號及8地號整體開發、第二標經貿段6地號單獨開發。

▲2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案重啟招標案，為台中最貴。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中經濟發展局長張峯源指出：「隨著水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，區域內交通、生活與商業機能不斷升級，加上『超巨蛋』拍板落腳水湳經貿園區，帶來的演唱會及體育賽事商機，園區前景不可限量。」

信義房屋逢甲上安店經理周子凡指出：「基地就位在園區北側核心區位，鄰近國道1號大雅交流道，及台74快速道路、捷運橘線O08站點，當水湳整體重大建設落成後，該區將串接龐大觀展及轉車人流，此次限制放寬，也讓該地具備產學整合雙重優勢，可做為企業總部或研發中心。」

據了解「經貿段6、8地號」土地，除可開發旅館、複合式商場外，更透過都市計畫通盤檢討，增列商辦多元用途，進一步提升開發彈性與誘因。由於考量基地距離超過5萬名就業人口的中部科學園區，僅5分鐘車程，且位於逢甲大學、僑光科技大學與中國醫藥大學交會區域，前景看俏。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

信義房屋更多相關新聞