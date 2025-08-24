男友在外租1萬元房　她買房後說好同居「收6000元補貼」！網吵翻

▲男友原本在外租房。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

許多情侶穩定交往一段時間後，會選擇開始同居，不過房租應該怎麼算？一名女網友表示，男友原本在外租屋，每月租金1萬元，最近買了一間房，兩人打算同住，於是想向男友收6000元，作為水電、管理費以及生活雜項的補貼。對此，網友認為不應該以租金為名義收錢，「出水電跟管理費就好」。

女網友在Dcard發文，剛買下一間房子，與男友達成共識準備同居。男友目前租屋，每月租金與水電支出約1萬元，而新房子的水電與管理費每月則落在3千元出頭。房貸、裝潢、家具與各項雜支原PO會負擔，打算每月跟男友收6000元，當作管理費、水電費的雜項補貼，「請問廣大男性們這樣可以接受嗎？」

貼文曝光，網友表示，男友出管理費、水電合理，不過不應該以租金為名目收錢，「說實在，收租感覺蠻差的，但可以商討什麼東西男朋友幫忙出錢，例如生活用品或水果等等」、「他在外面租金就要一萬了，現在付6000元當作水電管理費，合理阿」、「水電管理費可以，頂多再多個生活用品，收房租的感受不太好」。

事後，原PO更新溝通後結果，男友主動負擔全部水電和管理費，加送電視當入厝禮，以及主動負擔一半家具費用，「房貸+管理費一個月大概4萬多，如果我真的要把男友當ATM，才不會想只收6000元，同居也是共同共識的。」