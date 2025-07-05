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「矛盾之都」買房難？　學者提組屋政策助年輕家庭

記者陳筱惠／台中報導

台中市在經濟指標上屢創佳績，從重大建設、招商引資到人口紅利，一片榮景；然而，在亮眼的成績背後，卻藏著「高房價、低薪資」的結構矛盾。根據主計總處2023年統計，台中市年薪平均僅63.6萬元，為六都最低。居住正義有無解方，學者認為可參考新加坡組屋政策。

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▲▼ 七期,七期南側,鳥瞰,房市,七期夜景 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲台中市在經濟指標上屢創佳績，從重大建設、招商引資到人口紅利，一片榮景。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市一片榮景，這幾年更吸引大型財團、民間投資大量挹注，替房市奠定房價基礎，一位第一線代銷人員就透露：「除了高價都會區如七期、熱門重劃區外，我自己的經驗預售屋買賣，很多都不是台中本地『打螺絲』的受薪階級。」

他說：「我們觀察數據很久，台中是六都最低薪這件事，不是今年才發生，而是一直以來就是如此，我們創造龐大的工業區、精密園區的就業紅利，加上這幾年服務業的興起，但實際上這些人，都不是我們的銷售主力，因為光是交屋後房貸的月付款就已經負擔不起，可是我們的房價漲幅，排在六都前段班。」

▲▼帶看,帶看示意圖,廚房,兒童房,建案,模型,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中是六都最低薪這件事，不是今年才發生，而是一直以來就是如此，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

對於高房價，建商也有話要說，建商大佬透露：「用最基本的土地與營建成本來算，不加上係數風險，光是發包大樓的每坪單價，已經來到21~22萬元，連政府標案的發包成本都已經來到19萬元以上，再加上土地成本與管銷，土地價格抓平均60～70萬元，在未算利潤前，每坪成本價就已經突破35萬元，更何況還有後續蓋屋的時間成本、利息、以及一大堆稅賦。」

高房價與購屋族之間矛盾激化，真的無解嗎？逢甲大學土地管理系助理教授張育端指出：「居住正義的實踐，不只是問『要不要買房』，而是如何根據自己的生活階段與資源，找到合適的房子。」

無論是新成屋還是中古屋，只要符合預算與生活所需，都是可以考慮的選項。「尤其對雙薪的家庭來說，兩人一起做財務規劃，也能拉高購屋自備款與期款的負擔能力，比較有機會實現自有住宅的目標。」張育端說。

▲▼ 西屯房市,七期鳥瞰,西屯鳥瞰,七期,台灣大道,文心路,捷運綠線,房市,房價,台中大遠百 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認為，居住正義的實踐，不只是問「要不要買房」，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

他也以新加坡組屋政策為例，除「居者有其屋」的核心理念外，已結婚的年輕家庭有優先資格申請組屋，制度不僅是住宅政策，更深層地看，也是社會政策，透過鼓勵穩定的家庭關係、鼓勵生育。

面對少子化問題，即便有更為完善的住宅政策，新加坡不少年輕家庭也是從二手組屋開始，待家庭收入增加小孩長大，再換大一點的組屋或買BTO組屋（預購組屋）。不過現在市況嚴峻，張育端說：「目前市場狀況是，自住客要申請購屋貸款都困難重重，政府要正視這個問題。」

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關鍵字：台中房市高房價低薪資居住正義台中經濟

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