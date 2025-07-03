北台灣4小建案出列　最小「室內僅4.8坪」

▲統計上半年北台灣坪數最小的新案，有4案規劃在10坪以下。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／綜合報導

統計上半年北台灣坪數最小的新案，有4案規劃在10坪以下，且坪數最小案不在雙北，而是在桃園大園。該案最小坪數權狀6.7坪，室內實際面積僅4.8坪，總價240萬元。專家分析，該物件位於大園工業區，租屋需求頗強。

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《住展》雜誌彙整今年上半年北台灣推出的最小坪數新案，有4案建商壓縮空間推出最小未達10坪規劃，四小天王分別為7坪的桃園市大園區「福興豐藏II」、8坪的台北市中山區「后麗昕」和大同區「伊寧橋寓」、9坪的桃園市龍潭區「勤源青崧居」，不乏傳出銷售佳績，不敗地位可見一斑。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「小坪數案在高房價台北市已不稀奇，當前的衰況下，新案價碼仍未低頭，而台北市小宅若能總價1000多萬元就入手有其吸引力，有利建商在逆勢中穩定去化。」

因此，陳炳辰表示：「相比去年最小坪數規劃落在10坪，今年變本加厲，小還要更小，且『伊寧橋寓』還在粉絲團秀出倒數消息，雖也有戶數較少的因素，但市場偏空下，短短一兩個月就所剩無幾勢必有小坪數的低總特性奏效因素。」

▲2025年北台灣推案新推案最小坪數的4建案。（圖／《住展》提供）

值得注意的是，最小坪數不在雙北。土地利用或購屋特性較非套房案主流的桃園市，出於市況不佳也嘗試起低總價極小宅來救市，今年上半年在大園工業區「福興豐藏II」與龍潭軍營周邊「勤源青崧居」出現7坪、9坪的規劃，十分罕見。

規劃坪數最小的「福興豐藏II」，目前已完銷，除了僅10戶的小量體能快銷外，若購置7坪的戶別只需花費200多萬元，搶手度其來有自。陳炳辰說：「這類鳥籠蝸居型物件又易於租賃，因此像桃園市兩案所在的工業區、軍營位置會有相關族群租屋需求。」

進一步觀察，「福興豐藏II」最小坪數是1樓戶，權狀6.7坪，室內僅4.8坪。浮見月室內設計師劉獻文表示：「現在比較主流的套房小宅，坪數會規劃在10~12坪，甚至更大一些，有餐桌、客廳的規劃，但以此6.7坪物件來說，是放得下雙人床，也有廚具、衣櫃，但就沒有小沙發、小餐桌的位置了。」

另外，陳炳辰補充，未及10坪產品在貸款、自住使用等面向仍有挑戰性，下半年還沒有傳出更多規劃案，在台北市捷運大橋頭站、龍山寺站、行天宮站周邊，與新北市林口舊市區、桃園市大溪交流道附近預備亮相套房新案多還在10坪以上，惟仍屬相當小的坪數，高房價犧牲居住品質的窘況依舊，提醒買方雖然總價低負擔較輕，但居住舒適度打折扣，銀行對套房核貸亦嚴謹，且社區不乏投資客有礙居住品質，方方面面實得有所斟酌。