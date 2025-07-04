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利率下滑激勵！　美房貸再融資「大增15%」創今年最大漲幅

▲美國房地產。（圖／pixabay）

▲美國房地產。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

受抵押貸款利率進一步下滑影響，美國房貸再融資申請量在上周大幅增加，創下近數月來最大漲幅。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）於7月2日公布的數據，在30年期固定房貸利率降至近3個月低點後，房市再度出現熱度反彈。

報告指出，30年期固定利率抵押貸款（符合8,06500美元以下貸款額度）平均利率從前一週的6.84％微幅下滑至6.88％，雖然仍處高點，但市場對未來走勢的樂觀預期，推升再融資需求大增15％。MBA副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，這是自今年初以來最大單周增幅。

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喬坎表示，「即使聯準會對降息仍持謹慎態度，近期公布的經濟數據與中東局勢持續緊張，已促使美債殖利率略為走低，也帶動抵押貸款利率下降。」

數據顯示，房貸再融資申請較去年同期成長高達29％，分析師指出，儘管整體量體仍低，但由於去年同期基期偏低，導致小幅變動就可能帶來明顯百分比增幅。另一方面，用於購屋的房貸申請上週則小幅下降0.4％，顯示買房市場仍受高房價與庫存稀缺所苦。

MBA報告也指出，最新購屋貸款的平均金額下降至43萬6,300美元，為2025年1月以來最低水準，顯示市場需求正向中低價位房型移動。坎解釋：「隨著傳統型房貸金額縮小，顯示消費者正在尋求較具負擔能力的選項。」

此外，業界人士指出，目前房貸利率波動範圍約在6.75％至7.00％之間，自4月以來變化有限，使得購屋族難以找到「最佳進場時機」，而觀望氣氛仍濃。

關鍵字：美國房地產北美要聞

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