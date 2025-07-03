高雄最老全家無預警熄燈　在地曝「搬到知名海產粥舊址」

▲全家便利商店高雄民族店1994年開幕，至今已31年，是高雄最老全家，沒想到突然無預警結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣便利商店密度之高，競爭相當白熱化。全家便利商店高雄民族店1994年開幕，至今已31年，是高雄最老全家，沒想到突然無預警結束營業，據了解，之後將搬遷至「香味海產粥」舊址。信義房屋專家表示，該區消費力充足，店面空租期都不長。

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全家便利商店高雄民族店位於新興區民族二路，1994年就開幕，從未搬家至今已31年，是高雄歷史最悠久的全家，沒想到無預警結束營業，民眾直呼又一個回憶殺。

▲該店正對7-ELEVEN「SNOOPY史努比主題店」，品牌競爭更顯白熱化。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店屋齡50年，建坪144.6坪，屋主為自然人繼承取得。在地仲介透露，該店位於南高蛋黃區，位於三角窗，雖面寬大頗具廣告效益，但該店正對7-ELEVEN前幾年新開的「SNOOPY史努比主題店」，不但空間更大更新，還有主題性，讓品牌競爭更顯白熱化。

在地仲介分析，全家舊址重新招租，月租金也要20萬元上下。而之後全家民族店將搬遷至高雄老字號的「香味海產粥」舊址，香味去年底因老闆退休熄燈，不少在地人都相當惋惜，新址總坪數約168坪，空間較原址更寬敞，預估租金與舊址相差不多。2店租金實登均未公布。

▲全家民族店將搬遷至高雄老字號的「香味海產粥」舊址，香味去年底因老闆退休熄燈，不少在地人相當惋惜。（圖／翻攝自Facebook／香味海產粥）

信義房屋七賢店業務陸佳妮表示，民族路、七賢路原本就是高雄的主幹道，沿線商家林立，生活機能發達，沿著民族路興建的捷運黃線已動工未來可期，目前有的捷運橘線信義國小站走路約5分鐘可到，雙捷運優勢加上開車約10分鐘可到國道1號中正交流道，聯外交通也相當便利。

至於七賢路、民族路租金相差不多，生活圈以住宅區為主，多為店面透天，地坪約25坪，租金總價約3~3.5萬元。

項目 資訊 位置 新興區民族路 開幕時間 1994年（已營運31年） 結束營業時間 7月3日已熄燈 現況 搬遷至原「香味海產粥」舊址 區域租金行情 透天店面每月租金約3~3.5萬元

▲高雄最老全家小檔案。（ETtoday製表）

陸佳妮表示，由於七賢路與民族路都屬於成熟商圈，周邊既有住宅區提供穩定客源，也有中正路的商辦大樓可帶來上班族人潮，消費力充足，只要租金合理，店面空租期都不長。

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