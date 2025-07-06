房價表現「鎮比市強」　草屯再迎最大基地案

▲南投縣草屯鎮受惠於交通便捷，距離台中市區車程僅約半小時，也因此吸納台中外溢買盤，出現房價「鎮比市強」的景象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南投縣草屯鎮受惠於交通便捷，距離台中市區車程僅約半小時，也因此吸納台中外溢買盤，出現房價「鎮比市強」的景象，近期草屯鎮再迎最大基地個案，總銷27億元登頂，在地業者表示，有不少「台中上班、草屯生活」的族群，願意用時間換取更大空間、減輕房貸。

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在台中高房價的外溢效應下，近幾年包括太子（2511）、富宇（4907）、久樘、允將、昌祐、福寶等台中建商，爭相搶進草屯購地推案，而本地建商寬心營建機構，位於草屯新地標「寬心豐匯」日前公開銷售，此案也是草屯鎮近年來總銷規模最大的預售案，備受矚目。





▲近幾年包括太子（2511）、富宇（4907）、久樘、允將、昌祐、福寶等台中建商，爭相搶進草屯購地推案。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，此案潛銷期間除了草屯在地客之外，還有來自台中市霧峰、南區客戶，「寬心豐匯」專案副總吳家豪表示：「草屯是中台灣交通黃金門戶，基地車程約5分鐘銜接63號中投公路、28分鐘直達台中市區，直接串聯中台灣生活圈。」

另外，在地已推3案的福寶建設，預售案「幸福臻愛」全案規劃22~24坪、2房產品，樓高12層，同樣以單價3字頭搶市。福寶建設董事長陳慶曄說：「草屯鎮之所以比南投市房價高昂，除生活機能與交通外，人口持續移入也是相當大的要素。」

▲本地建商寬心營建機構位於草屯新地標「寬心豐匯」日前公開銷售，也是草屯鎮近年來總銷規模最大的預售案，備受矚目。（圖／記者陳筱惠攝）

截至6月，南投市人口共計9萬6868人，草屯鎮則來到9萬7281人，差異逐步擴大，陳慶曄表示：「草屯交通動線好、消費力高，即便目前房市受到第七波信用管制相對冷清，但隨著台中房市高漲，仍有不少外地客，在地換屋或地緣性客戶。」

不僅鎮與市比，草屯也常拿來與台中市南區比較，吳家豪也觀察：「以鄰近的南區來說，預售屋房價最高6字頭，反而出現『台中上班、草屯生活』的族群，願意用時間換取半價、更大空間，且新案坐享四大商圈，生活機能成熟，是吸引草屯在地客、甚至吸引台中客戶的主因。」

▲草屯不僅與南投市比，也常拿來與台中市南區比較，幾乎半價的誘因讓不少台中人選擇「台中上班、草屯生活」。（圖／記者陳筱惠攝）

「寬心豐匯」設計地下2層、地上15層，產品規劃2至4房，總戶數224戶，開價3字頭，打造800坪莊園景觀，甚至符合時代生活趨勢，考量現代人將寵物視為家人，特別規劃「寵物公園」，成為在地相當有特色的公共設施。

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